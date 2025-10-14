BTC $110,596.97 -3.77%
ETH $3,945.60 -4.91%
SOL $194.27 -1.23%
BNB $1,183.06 -8.51%
XRP $2.43 -3.48%
DOGE $0.19 -4.65%
SHIB $0.000010 -3.38%
PEPE $0.0000072 -3.37%
Cryptonews ビットコインニュース

デジタル資産に過去最高の59.5億ドル流入｜米国が全体の84%

ビットコイン(BTC)
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
記録的な資金流入を示す暗号資産のグラフとシンボル

コインシェアーズは10月6日までの週で、デジタル資産運用商品が記録的な週間資金流入を達成したことを明らかにした。

1流入額は過去最高の59億5000万ドルに達し、運用資産総額（AuM）も過去最高の2540億ドルに到達。

連邦公開市場委員会（FOMC）による利下げへの遅れた反応、ADP給与報告書で示された弱い雇用統計が発端となった。

投資家は暗号資産（仮想通貨）を伝統的資産に対するヘッジ手段として認識したとみられる。

記録的流入の背景に経済・政治不安

コインシェアーズのレポートによると、今回の記録的な資金流入は米国の経済データと政治状況が主な要因となっている。

水曜日に発表されたADP給与報告書が示した弱い雇用統計は、連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策に対する市場の期待を変化させた。

米国政府機関の閉鎖は、政府の安定性に対する懸念を増幅させ、投資家が安全資産を求める動きを加速させた。

しかし、従来の安全資産ではなく、デジタル資産が投資先として選ばれたことが今回の特徴となる。

ビットコイン（BTC）最高値に近づく中でも、空売り商品への資金流入はほとんど見られなかった。

これは市場の強気な見方を裏付けており、投資家が短期的な価格調整ではなく、中長期的な上昇を見込んでいることを示唆している。

ビットコインが主導、イーサリアムも大幅増加

資産別では、ビットコインが35億5000万ドルと記録的な流入額で全体を牽引した。

続いて将来性の高いイーサリアム（ETH）が14億8000万ドルの流入を記録している。

イーサリアムの年初来の流入額は137億ドルに達し、前年の約3倍の規模となった。

ソラナ（SOL）とリップル（XRP）もそれぞれ過去最高の週間流入額を記録した。

年初来でソラナの流入額は58億ドルに達しており、主要なアルトコインとしての地位を確立している。

米国が全体の84%を占める圧倒的シェア

地域別では米国が圧倒的で、週間流入額50億ドルと全体の84%を占めた。

証券取引委員会（SEC）に承認された現物ビットコインETFへの機関投資家の関心によるものだ。

スイスとドイツもそれぞれ5億6300万ドル、3億1200万ドルと、過去最高の流入を記録。

スイスは自国内の週間流入記録を更新し、ドイツは2番目に大きい週間流入額となった。

これらの数字は、デジタル資産への機関投資家の関心が米国だけでなく、欧州でも高まっていることを示している。

カナダやブラジル、香港などの他の地域では流入と流出が混在する状況だったが、全体としてはポジティブなセンチメントが広がっている。

今回の記録的な資金流入は、デジタル資産が伝統的な金融市場における正当な資産クラスとして認識されつつあることを示す重要な指標となる。

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,974,574,157,645
-9.33
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
ドージコイン超え狙うWEPE、24時間以内にエアドロップ開始
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-14 18:56:09
Industry Talk
S&P500が最高値更新｜次世代BTC関連銘柄にも次なる波が到来
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-10-14 18:30:00
Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム