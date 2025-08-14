米CPI発表控えクジラがアルトコイン買い集め｜DOGE系の新しい仮想通貨

最終更新日: 8月 14, 2025

アルトコイン全体の時価総額は12日、週間で約14.4％上昇し、約1.77兆ドルの高値圏で推移している。

発表目前の米消費者物価指数（CPI）を前に、大口保有者であるクジラが特定の暗号資産（仮想通貨）を戦略的に購入する動きを見せている。

オンチェーンデータによると、クジラは米国の重要な経済指標の発表に先立ち、一部のアルトコインを買い集めている。

特にチェーンリンク（LINK）、カルダノ（ADA）、そしてミームコインであるぺぺコイン（PEPE）が、クジラの活動によって注目を集めている。

同時に新しい仮想通貨のMaxi Doge（MAXI）への注目も高まっている。

チェーンリンクへのクジラの関心高まる

大手オラクルネットワークであるチェーンリンクのネイティブトークンLINKは、米CPI発表を前にクジラからの需要が急増している。

データ分析企業Nansenによると、100万ドル相当以上のLINKを保有するウォレットアドレスは、過去7日間で保有量を11%増加させた。

この買い集めとアルトコイン市場全体のセンチメント改善を受け、LINKの価格は過去1週間で30%以上上昇した。

これは、同資産に対する信認の回復と強気の勢いを示す動きだ。



この上昇が続けば、LINKの価格は25.55ドルに向けてさらに上昇する可能性がある。

一方で、需要が停滞した場合、上昇トレンドは反転し、19.51ドルまで下落することも考えられる。

クジラの購入急増でアルトコインのカルダノ価格が急騰

レイヤー1ブロックチェーンのカルダノが発行するADAも、クジラが購入しているアルトコインの一つだ。

データ分析企業Santimentによると、1億から10億のADAを保有するクジラのアドレスは、過去7日間で合計1億9000万ADAを買い増した。

このクジラによる購入の急増は、個人ユーザーの取引も活発化させ、ADAの価格を14日ぶりの高値である0.82ドルまで押し上げた。

上昇が続けば、ADAは0.84ドルを超え、抵抗線である0.92ドルの突破を試みる可能性がある。

需要が弱まった場合は、価格は0.76ドル付近まで後退する。

クジラのぺぺコイン買い集めとミームコイン市場

ソラナ基盤でカエルをテーマにしたミームコインのぺぺコインも、過去1週間、クジラの関心を集めている。

データによると、100万ドル以上を保有する大口保有者が、ぺぺコインの保有額を2%増加させ、合計9兆100億トークンに達した。

この買い集めとアルトコイン市場全体の強気なセンチメントを受け、ぺぺコインの価格は過去7日間で20%上昇し、現在0.00001234ドルで取引されている。

ぺぺコインは、独自のユーティリティや明確なロードマップを持たないことが特徴だ。

しかし、このシンプルさがコミュニティの熱狂を生み、ミームコインとしての価値を高めている。

市場全体の強気の勢いとクジラの需要が続けば、ぺぺコインは0.00001315ドルまで上昇する可能性がある。

一方で、需要が停滞すれば、上昇トレンドは反転するリスクも存在する。

新しい仮想通貨Maxi Dogeの台頭と市場の期待

こうしたミームコイン市場全体の活況の中で、新しい仮想通貨が投資家の関心を集めている。

その一つが、ドージコイン（DOGE）の強化版をコンセプトとするMaxi Dogeだ。

Maxi Dogeは、現在進行中のプレセールで既に79万ドル以上を調達するなど、力強いスタートを切っている。

Maxi Dogeの購入は、公式サイトから可能だ。

特に注目すべきは、GoogleのAIが「次に爆発的に成長する可能性のある仮想通貨」として同銘柄を選んだと報じられた点である。

この報道は、MAXIへの期待感を一層高める要因となっている。

ジムカルチャーと仮想通貨を融合させたユニークなブランディングも特徴で、高い利回りを期待できるステーキング報酬も提供している。

ホワイトペーパーによると、初期段階にあるこのプロジェクトは、今後の主要な取引所への上場も視野に入れている。

ミームコイン市場における次なる主役候補として、Maxi Dogeの今後から目が離せない状況が続いている。