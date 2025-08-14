BTC $122,656.85 2.25%
ETH $4,710.08 2.45%
SOL $199.92 4.13%
BNB $843.04 0.98%
XRP $3.27 -0.53%
DOGE $0.24 2.45%
SHIB $0.000013 1.11%
PEPE $0.000012 -0.34%
Cryptonews Industry Talk

米CPI発表控えクジラがアルトコイン買い集め｜DOGE系の新しい仮想通貨

新しい仮想通貨
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
免責事項： 暗号資産は高リスクで元本割れの可能性があります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。投資判断は自己責任で行い、当サイトは損失について責任を負いません。当サイトへのアクセスにより利用規約に同意したものとみなします。当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、リンク経由取引で収益を得ることがあります。編集方針も併せてご覧ください。
米CPI発表を前にクジラ（大口保有者）が購入している新しい仮想通貨のイメージ

アルトコイン全体の時価総額は12日、週間で約14.4％上昇し、約1.77兆ドルの高値圏で推移している

発表目前の米消費者物価指数（CPI）を前に、大口保有者であるクジラが特定の暗号資産（仮想通貨）を戦略的に購入する動きを見せている。

オンチェーンデータによると、クジラは米国の重要な経済指標の発表に先立ち、一部のアルトコインを買い集めている。

特にチェーンリンク（LINK）、カルダノ（ADA）、そしてミームコインであるぺぺコイン（PEPE）が、クジラの活動によって注目を集めている。

同時に新しい仮想通貨のMaxi Doge（MAXI）への注目も高まっている。

チェーンリンクへのクジラの関心高まる

大手オラクルネットワークであるチェーンリンクのネイティブトークンLINKは、米CPI発表を前にクジラからの需要が急増している。

データ分析企業Nansenによると、100万ドル相当以上のLINKを保有するウォレットアドレスは、過去7日間で保有量を11%増加させた。

この買い集めとアルトコイン市場全体のセンチメント改善を受け、LINKの価格は過去1週間で30%以上上昇した。

これは、同資産に対する信認の回復と強気の勢いを示す動きだ。

この上昇が続けば、LINKの価格は25.55ドルに向けてさらに上昇する可能性がある。

一方で、需要が停滞した場合、上昇トレンドは反転し、19.51ドルまで下落することも考えられる。

クジラの購入急増でアルトコインのカルダノ価格が急騰

レイヤー1ブロックチェーンのカルダノが発行するADAも、クジラが購入しているアルトコインの一つだ。

データ分析企業Santimentによると、1億から10億のADAを保有するクジラのアドレスは、過去7日間で合計1億9000万ADAを買い増した。

このクジラによる購入の急増は、個人ユーザーの取引も活発化させ、ADAの価格を14日ぶりの高値である0.82ドルまで押し上げた。

上昇が続けば、ADAは0.84ドルを超え、抵抗線である0.92ドルの突破を試みる可能性がある。

需要が弱まった場合は、価格は0.76ドル付近まで後退する。

クジラのぺぺコイン買い集めとミームコイン市場

ソラナ基盤でカエルをテーマにしたミームコインのぺぺコインも、過去1週間、クジラの関心を集めている。

データによると、100万ドル以上を保有する大口保有者が、ぺぺコインの保有額を2%増加させ、合計9兆100億トークンに達した。

この買い集めとアルトコイン市場全体の強気なセンチメントを受け、ぺぺコインの価格は過去7日間で20%上昇し、現在0.00001234ドルで取引されている。

ぺぺコインは、独自のユーティリティや明確なロードマップを持たないことが特徴だ。

しかし、このシンプルさがコミュニティの熱狂を生み、ミームコインとしての価値を高めている。

市場全体の強気の勢いとクジラの需要が続けば、ぺぺコインは0.00001315ドルまで上昇する可能性がある。

一方で、需要が停滞すれば、上昇トレンドは反転するリスクも存在する。

新しい仮想通貨Maxi Dogeの台頭と市場の期待

こうしたミームコイン市場全体の活況の中で、新しい仮想通貨が投資家の関心を集めている。

その一つが、ドージコイン（DOGE）の強化版をコンセプトとするMaxi Dogeだ。

Maxi Dogeは、現在進行中のプレセールで既に79万ドル以上を調達するなど、力強いスタートを切っている。

Maxi Dogeの購入は、公式サイトから可能だ。

特に注目すべきは、GoogleのAIが「次に爆発的に成長する可能性のある仮想通貨」として同銘柄を選んだと報じられた点である。

この報道は、MAXIへの期待感を一層高める要因となっている。

ジムカルチャーと仮想通貨を融合させたユニークなブランディングも特徴で、高い利回りを期待できるステーキング報酬も提供している。

ホワイトペーパーによると、初期段階にあるこのプロジェクトは、今後の主要な取引所への上場も視野に入れている。

ミームコイン市場における次なる主役候補として、Maxi Dogeの今後から目が離せない状況が続いている。

Maxi Dogeを見てみる
アルトコインニュース
ソラナ、機関投資家の採用で13%高騰｜大手もトークン化に活用
2025-08-13 18:10:19
,
筆者 Eiji M.
ビットコインニュース
ハーバード大学基金、ビットコインETFに172億円超を投資
2025-08-11 13:00:57
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
8月第2週の仮想通貨ニュース｜リップル社と米SECの訴訟終結など
2025-08-11 12:58:08
,
筆者 Naoki Saito
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,356,301,735,728
10.44
トレンドの仮想通貨
アルトコインニュース
ソラナ、機関投資家の採用で13%高騰｜大手もトークン化に活用
2025-08-13 18:10:19
,
筆者 Eiji M.
ビットコインニュース
ハーバード大学基金、ビットコインETFに172億円超を投資
2025-08-11 13:00:57
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
8月第2週の仮想通貨ニュース｜リップル社と米SECの訴訟終結など
2025-08-11 12:58:08
,
筆者 Naoki Saito

注目記事

金融・経済ニュース
米ストライプ、決済特化ブロックチェーン「Tempo」開発か
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-08-13 20:36:47
アルトコインニュース
米コインベース、DeFi流動性強化向け6年ぶりにファンド再開へ 
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-08-13 20:34:01
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム