イーサリアム、年末4300ドルへ下落か｜BTC系アルトコインが浮上

米金融大手シティグループは16日、イーサリアム ETH -0.08%の2025年末時点での価格予測を公開した。



同社の基本シナリオでは、アルトコイン代表格のイーサリアムの価格は年末までに4300ドルになると予測されている。

これは現在の価格である約4500ドルからわずかに下落する水準となる。

この予測は、イーサリアムが5000ドル近くまで上昇した後の市場調整を受けたものだ。

アルトコインのイーサリアム価格を左右するレイヤー2の動向

イーサリアムの価格は、テクニカル分析上は50日・200日移動平均線を上回り強気の勢いが続いている。

シティグループの分析によると、最近のイーサリアムエコシステムの成長は、主にレイヤー2スケーリングソリューションの活動によるものだ。

具体的には、アービトラム（ARB）やオプティミズム（OP）といったソリューションがその成長を牽引している。

しかし、同社はこの成長がイーサリアム本体の評価に直接貢献する割合は約30%に過ぎないと指摘している。

これは、現在のトークン価格がネットワークの実際の利用状況といったファンダメンタルズを上回っている可能性を示唆する。

投資家の期待感が価格を支えている可能性があるという。

レポートは、レイヤー2が拡張性の問題を解決した一方、経済的な価値がイーサリアムの基盤レイヤーに十分に還元されていない綱引き状態を生み出していると強調している。

この価値還元の力学が、イーサリアム今後の価格の持続可能性を決定する重要な要素になるとした。

強気と弱気シナリオに見るイーサリアム今後の展望

シティグループは、イーサリアムの価格について複数のシナリオを提示している。

強気シナリオでは、価格は6400ドルに達する可能性がある。

これは、ETFの採用加速や機関投資家からの資金流入、実世界資産のトークン化、ステーブルコインの普及などが原動力となる。

一方、弱気シナリオでは2200ドルまで下落する可能性も指摘している。

ネットワーク利用の不振、世界的な流動性の引き締め、マクロ経済の悪化が現実味を帯びた場合に想定される。

レポートでは、アルトコインのイーサリアムがビットコイン BTC +1.01%と比較してボラティリティが高く、時価総額が小さいことがリスク要因として挙げられている。

また、プルーフ・オブ・ステーク移行後の機関投資家の本格的な採用が、予想より遅れている点も指摘されている。

ビットコイン上でDeFiとスマートコントラクトを実現する新潮流

イーサリアムがレイヤー2との価値配分に課題を抱える中、市場の関心はビットコインの革新へと向かっている。

注目は、ビットコインの課題解決を目指すレイヤー2ソリューションBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ソラナ SOL -0.13%の高性能アーキテクチャを統合し、高速取引やスマートコントラクトをビットコイン上で可能にすることを目指す。

プレセールでは既に約1600万ドルの資金調達に成功したと報じられ、大口投資家の存在も確認されている。

Bitcoin Hyperの購入は公式サイト通じて可能だ。

初期参加者には70%を超えるAPYでのステーキング報酬も提供され、投資家の関心を集めている。

現在価格は、0.012935ドルとなっている。

アナリストの中には、2025年末までに価格が0.32ドルに達し、プレセール価格から大幅な上昇を記録するとの予測もある。

投資家はBitcoin Hyperの今後の動向に注目している。