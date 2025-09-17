BTC $116,407.59 0.83%
ETH $4,486.83 -0.30%
SOL $234.34 -0.48%
BNB $953.46 2.85%
XRP $3.01 -0.61%
DOGE $0.26 0.19%
SHIB $0.000012 -0.34%
PEPE $0.000010 0.69%
Cryptonews Industry Talk

イーサリアム、年末4300ドルへ下落か｜BTC系アルトコインが浮上

イーサリアム(ETH)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
イーサリアムのロゴと、それを取り巻くレイヤー2ソリューションを示すネットワークの抽象的なイメージ。

米金融大手シティグループは16日、イーサリアムeth logo ETH -0.08%の2025年末時点での価格予測を公開した

同社の基本シナリオでは、アルトコイン代表格のイーサリアムの価格は年末までに4300ドルになると予測されている。

これは現在の価格である約4500ドルからわずかに下落する水準となる。

この予測は、イーサリアムが5000ドル近くまで上昇した後の市場調整を受けたものだ。

Ethereum (ETH)
24h7d1y

アルトコインのイーサリアム価格を左右するレイヤー2の動向

イーサリアムの価格は、テクニカル分析上は50日・200日移動平均線を上回り強気の勢いが続いている。

シティグループの分析によると、最近のイーサリアムエコシステムの成長は、主にレイヤー2スケーリングソリューションの活動によるものだ。

具体的には、アービトラム（ARB）やオプティミズム（OP）といったソリューションがその成長を牽引している。

しかし、同社はこの成長がイーサリアム本体の評価に直接貢献する割合は約30%に過ぎないと指摘している。

これは、現在のトークン価格がネットワークの実際の利用状況といったファンダメンタルズを上回っている可能性を示唆する。

投資家の期待感が価格を支えている可能性があるという。

レポートは、レイヤー2が拡張性の問題を解決した一方、経済的な価値がイーサリアムの基盤レイヤーに十分に還元されていない綱引き状態を生み出していると強調している。

この価値還元の力学が、イーサリアム今後の価格の持続可能性を決定する重要な要素になるとした。

強気と弱気シナリオに見るイーサリアム今後の展望

シティグループは、イーサリアムの価格について複数のシナリオを提示している。

強気シナリオでは、価格は6400ドルに達する可能性がある。

これは、ETFの採用加速や機関投資家からの資金流入、実世界資産のトークン化、ステーブルコインの普及などが原動力となる。

一方、弱気シナリオでは2200ドルまで下落する可能性も指摘している。

ネットワーク利用の不振、世界的な流動性の引き締め、マクロ経済の悪化が現実味を帯びた場合に想定される。

レポートでは、アルトコインのイーサリアムがビットコインbtc logo BTC +1.01%と比較してボラティリティが高く、時価総額が小さいことがリスク要因として挙げられている。

また、プルーフ・オブ・ステーク移行後の機関投資家の本格的な採用が、予想より遅れている点も指摘されている。

ビットコイン上でDeFiとスマートコントラクトを実現する新潮流

イーサリアムがレイヤー2との価値配分に課題を抱える中、市場の関心はビットコインの革新へと向かっている。

注目は、ビットコインの課題解決を目指すレイヤー2ソリューションBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ソラナsol logo SOL -0.13%の高性能アーキテクチャを統合し、高速取引やスマートコントラクトをビットコイン上で可能にすることを目指す

プレセールでは既に約1600万ドルの資金調達に成功したと報じられ、大口投資家の存在も確認されている。

Bitcoin Hyperの購入は公式サイト通じて可能だ。

初期参加者には70%を超えるAPYでのステーキング報酬も提供され、投資家の関心を集めている。

現在価格は、0.012935ドルとなっている。

アナリストの中には、2025年末までに価格が0.32ドルに達し、プレセール価格から大幅な上昇を記録するとの予測もある。

投資家はBitcoin Hyperの今後の動向に注目している。

Bitcoin Hyperを見てみる

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,233,744,215,133
-1.15
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
ソラナ急騰で最高値に接近｜アルトコインシーズンの注目株とは？
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-09-17 18:30:00
ブロックチェーンニュース
ホットリンク子会社、上場企業向け仮想通貨財務戦略の相談窓口を開設
Eiji M.
Eiji M.
2025-09-17 18:07:27
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム