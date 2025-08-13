サークル社、新ブロックチェーン「Arc」開発へ｜USDCガス代
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
ステーブルコインUSDCの発行元であるサークル社は12日、新たなレイヤー1ブロックチェーンArcの開発計画を明かした。
Arcは、ステーブルコインを利用した金融インフラに特化して設計された、オープンで企業向けのブロックチェーンだ。
ステーブルコイン決済、外国為替取引、資本市場アプリケーションの最適化に重点を置いている。
同ネットワークはイーサリアム仮想マシン（EVM）と完全な互換性を持ち、既存のイーサリアム開発者が円滑に統合できる。
USDCをガス代に利用
Arcの大きな特徴として、ガス代の支払いにUSDCをネイティブトークンとして採用する。これにより、利用者は別のネットワークトークンを必要とせず、USDCで直接手数料を支払うことが可能になる。
また、ガス代の価格変動、取引の遅延、複雑な通貨交換プロセスといった既存ブロックチェーンの非効率性を解決するために開発された。
統合されたステーブルコイン外国為替エンジンや、1秒未満で完了する決済ファイナリティ、選択式のプライバシー管理機能を備える予定だ。
サークル社は発表の中で、Arcは「インターネット金融システムのためのフルスタック・プラットフォーム」を構築する戦略的な一手であると説明した。
今後は、USDCが現在稼働している24以上の他のブロックチェーンネットワークとの相互運用性も維持する方針だ。
このような動きは、従来の金融システムを革新する分散型金融（DeFi）の領域で、サークルが主導的な役割を担おうとしていることを示唆している。
公開テストネットは2025年秋に開始予定で、メインネットの展開に先立ち、開発者や企業がアプリケーションの構築を始められるようになる。
サークルの好調な業績
独自のレイヤー1ブロックチェーン開発という決定は、同社の好調な事業展開を背景にしている。
2025年第2四半期の決算では、総収益が前年同期比で53%増加し、準備金収益は6億5,800万ドルに達した。
2025年6月には新規株式公開（IPO）を成功させ、12億ドルを調達している。
また、バイナンスやOKXなどの主要な金融機関との戦略的提携により、エコシステムを拡大してきた。
国境を越えた取引におけるステーブルコイン基盤への関心が高まっており、専門的なブロックチェーンへの需要が生まれている。
サークル社は、150兆ドル規模の世界の決済市場をターゲットに、Arcをグローバルなデジタル商取引の基盤として位置付けている。