AI予測、2025年末の高騰銘柄｜アルトコインのリップルなど

アルトコイン リップル(XRP)
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
AIがXRP、ぺぺ、ソラナの価格上昇を予測する未来的なインターフェースの画像。

アルトコイン全体の時価総額は12日、週間で約7.98％上昇し、約1兆8300億ドル台の高値圏で推移している

最新版のAI、ChatGPTは、リップル（XRP）、ぺぺコイン（PEPE）、ソラナ（SOL）が年末までに高いリターンをもたらす可能性があると予測した。

最近のビットコイン（BTC）の最高値更新や、ステーブルコインに関するGENIUS法の署名など、市場は強気相場の兆しを見せている。

多くのアナリストは、次に訪れるミームコインやアルトコインの波が過去の熱狂を超える可能性があるとみている。

このような中、ビットコインの課題解決を目指す、新たなミームコインのBitcoin Hyperが投資家の注目を集めている。

国際送金の革新を目指す、リップル今後の動向

リップルは国際送金の革新を目指す暗号資産（仮想通貨）だ。

既存の国際送金システムが抱える時間とコストの問題を、独自の分散型台帳技術で解決することを目的とする。

数秒で完了する高速な取引と、非常に低い手数料が最大の特徴だ。

長年にわたる米証券取引委員会（SEC）との法廷闘争が終結に向かったことで、事業展開への不透明感が払拭され、大きな追い風となっている。

最新のAI分析では、リップル今後の価格は、2025年末までに現在の価格から3倍以上となる10ドル近くまで上昇する可能性が予測されている。

過去12ヶ月で467%という驚異的な急騰を記録した実績も、そのポテンシャルの高さを裏付けている。

金融機関との提携も多く、実用性の面で他のアルトコインと一線を画す存在だ。

強力なコミュニティを持つミームコイン、ぺぺコイン

ぺぺコインは、インターネットミーム、カエルのペペをモチーフとした仮想通貨だ。

2023年4月の登場後、瞬く間に暗号資産市場で注目を集め、ドージコイン（DOGE）や柴犬コイン（SHIB）に次ぐトップ3のミームコインとしての地位を確立した。

特定の機能や実用性を持たず、その価値は純粋にコミュニティの熱狂と市場の投機的な需要に支えられている点が特徴だ。

時価総額はドージコイン以外のミームコインで最大規模を誇る。

AIによる非常に強気なシナリオでは、価格が0.00004ドルまで高騰し、現在の保有者に4倍のリターンをもたらす可能性を予測だ。

ミームコイン特有の爆発力とボラティリティを秘めており、市場のセンチメント次第で大きな価格変動を見せる。

高速処理を誇るアルトコイン、ソラナ

ソラナは、イーサリアム（ETH）の筆頭格として知られる高性能なブロックチェーンプラットフォームだ。

ソラナは独自のコンセンサスアルゴリズムProof of HistoryとProof of Stakeを組み合わせる。

これにより、1秒間に数万件のトランザクションを処理する能力と、極めて低い手数料を実現した。

この性能を活かし、DeFiやNFT、ブロックチェーンゲームなど、多様なdAppsのエコシステムが急速に拡大している。

米国内での現物ETF承認への期待感から大規模な資金流入が見込まれており、AIは価格が400ドルへ向かう可能性があると予測している。

テクニカル面でも長期的な下降トレンドから脱却しており、ソラナ今後の動向に対する市場の期待は高まる一方だ。

ビットコインの課題解決を目指すBitcoin Hyper

このような市場の活況の中、既存のアルトコインだけでなく、新たな技術を掲げるプロジェクトにも注目が集まっている。

その一つが、ミームコインのBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによると、ビットコインの強固なセキュリティと、ソラナの高速処理能力を統合するビットコイン・レイヤー2ソリューションとして設計された。

これにより、ビットコイン上で高速な取引やスマートコントラクトの実現が期待されている。

Bitcoin Hyperは詐欺との声も一部あったが、プレセールで1500万ドル以上を調達したと報じられており、投資家の期待を集めている。

Bitcoin Hyperの購入は、公式サイトから可能だ。

特に初期参加者には73%のステーキング報酬が提供されている。

アルトコインシーズンにおける次の大きな波となるか、Bitcoin Hyperの今後の動向が注視されている。

Bitcoin Hyperを見てみる

Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
