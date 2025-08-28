ミームコインWEPE、42%急騰｜ドージコインに続くか？

最終更新日: 8月 28, 2025

Wall Street Pepe（WEPE）は27日、週間で31.9％上昇し、約0.00006831ドル台で推移している。

Wall Street Pepe初のNFTコレクション公開で大きな反響を呼び、わずか数日で1700個以上のNFTが発行された。

この勢いはトークン側にも波及し、ソラナ（SOL）への新規展開に伴うバーンメカニズムによって、総供給量の約1%にあたる17億以上のWEPEが焼却された。

この希少性の創出と需要の高まりが相まって、WEPEの価格は一時42.7%も急騰した。

The official $WEPE NFT collection



Mint link: https://t.co/0WqD159tmO



Secondary sales on OpenSea



(Please see info on Minting Phases – Discord and Telegram) pic.twitter.com/k9Cz8MwtML — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 23, 2025

次期ホワイトリストにぺぺコインや人気NFT保有者を招待

NFTコレクションで成功を収めたWall Street Pepeは、次のアクセスラウンドをコミュニティの主要な支援者へと拡大する。

次回のホワイトリストには、イーサリアム上のWEPE保有者上位2000名に加え、ミーム文化のルーツを尊重し、ぺぺコイン（PEPE）保有者上位5000名が招待される。

さらに、Best Walletユーザー500名、そしてPudgy Penguins、アズキ、BAYCといったブルーチップNFTの保有者も対象となる。

これらのラウンドは、単にNFTを広めるだけでなく、新たな投資家を呼び込み、ミーム文化やコミュニティ間の連携を強化することが目的だ。

これは、ミームコインの代表格ドージコインが築き上げたコミュニティの力をさらに進化させる試みと言える。

ソラナへの移行、高速かつ効率的なエコシステムを構築

Wall Street Pepeは、先週からソラナへの移行を開始し、ユーザーは新しいウェブサイトを通じてSOL WEPEを確保している。

SOL WEPEが購入されるたびに、イーサリアム上の供給量が自動的にバーンされる仕組みを導入した。

このデュアルチェーン設計により、プロジェクトはより高速で安価なソラナチェーンへシームレスに移行しつつ、総供給量の上限を維持することが可能だ。

これは、ドージコインが取引の高速性や効率性を追求したのと同じだ。

Wall Street Pepeが今後、ミームコインの中心地であるソラナに拠点を完全に移し、取引を円滑、高速、かつ効率的にすることを目指す戦略だ。

このバーンメカニズムはTGE後も継続され、コミュニティに長期的な価値を提供している。

ミームコインWall Street Pepeのコミュニティの拡大

大量のトークンをバーンし、NFTを連続して発行することで、Wall Street Pepeは単なるミームコインではないことを証明した。

このプロジェクトは、保有者に具体的な価値を還元する文化的なプロジェクトとしての地位を確立した。

今後のホワイトリストラウンドとソラナへの移行が続く中で、その勢いはますます加速している。

発行フェーズや個々の割り当てに関する詳細は、公式Discordおよびテレグラムで確認できる。

ドージコインがそうであったように、Wall Street Pepeは文化を築き上げ、影響力を拡大している。

Wall Street Pepeの躍進はドージコイン今後にも影響を与える。

最もスムーズな利用体験のためには、Google PlayおよびApple App Storeからダウンロードできる、推奨ウォレットのBest Walletを使用することをお勧めする。

X、テレグラム、DiscordでWEPEアーミーに参加し、最新情報を入手してほしい。

