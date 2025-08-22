Wall Street Pepeがソラナへ移行開始｜トークン焼却で40%超急騰
当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
ソラナ（SOL）は21日、週間で約7.6%上昇し、約181ドル台で推移している。
Wall Street Pepe（WEPE）は、ソラナへの本格的な移行を開始し、イーサリアム（ETH）上で5億以上のトークンを焼却した。
これにより、わずか24時間で価格が40.94%上昇した。
このトークン焼却は、WEPEがミームコインの中心地であるソラナへ供給と存在感を移すための戦略の一環だ。
ソラナでの新規発行と同時にイーサリアム上で同量が消却される仕組みで、固定された総供給量を維持する。
WEPEトークン消却のメカニズム
Wall Street Pepeはコミュニティ主導で、NFTの無料発行イベントもコミュニティメンバー自身が企画した。
大口投資家が売却後に買い戻す動きを見せるなど、ソラナへの移行が市場に好感されていることが示されている。
WEPEのトークン消却は、総供給量2000億WEPEを維持しながら、ソラナへ今後、スムーズに移行するための仕組みだ。
ソラナで新しいWEPEが発行されるたびに、イーサリアム上の同量トークンが永久に焼却されるため、イーサリアム保有者の価値が希薄化することはない。
これにより、固定された供給量の中で価値が集中する。
現在進行中の早期アクセスでは、ETHでの購入はリアルタイムで焼却に繋がり、SOLやカードでの購入はTGEで焼却とエアドロップが行われる。
この仕組みは、イーサリアム版とソラナ版のWEPE間の価格連動を保ち、長期的に流動性と実用性をソラナに移行させることを目的としている。
Wall Street PepeのNFTコレクションとソラナ今後の移行
Wall Street Pepeの最初のNFTコレクションは、プロジェクトが誕生したイーサリアム上でリリースされる。
このNFTカエルのコレクションは5000点で、コミュニティメンバーによって企画された。
アルファチャットメンバーやQuestN参加者、コミュニティ活動への貢献者、パートナーシップ向けに枠が設けられ、残りはチームが保管する。
各NFTは、アルファチャットへのアクセス権や限定イベント参加権など、コミュニティとの繋がりを強化する特典を提供する。
このNFTはイーサリアムで今後、無料発行される。
Wall Street Pepeは今後、高速で安価なソラナ上でゲーム化やトークンゲートといった機能が統合される可能性が示唆されている。
ソラナ版WEPEトークンの入手方法
TGEに先立ち、ソラナ版WEPEの早期アクセス販売が進行中だ。
トークンあたりの価格は0.001ドルに設定されており、ユーザーはローンチ前にソラナ版のWEPEを確保できる。
WEPEの購入はETH、SOL、USDT、USDCなどの仮想通貨ウォレットから可能で、クレジットカード決済にも対応している。
TGE後には、既存のイーサリアム版WEPE保有者は追加費用なしでソラナ版WEPEと1対1で交換できる。
最新情報は、公式ウェブサイトやX、Telegramで確認できる。
これにより、多くのユーザーが手軽に新しいチェーンのWEPEを手に入れられる。Wall Street Pepeを見てみる