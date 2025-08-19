スコッチ老舗、アバランチで初のトークン化ウイスキー発売へ

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Shunsuke Saito 編集長 Shunsuke Saito 筆者について Crypto News... 著者の記事を読む 最終更新日: 8月 19, 2025

老舗蒸留所ボウモアは18日、アバランチ AVAX -5.37%ブロックチェーン上で初のトークン化ウイスキーを発売すると明かした。

コレクションはサントリーグローバルスピリッツ（旧ビームサントリー）の公式サイト nft.suntory.com でプレセールを開始する。

Aged whisky. New tech.



Bowmore, one of Scotland’s oldest distilleries, is launching its first-ever line of tokenized whisky bottles.



Minted on the Avalanche c-chain, these limited edition bottles will come with more than just premium spirits. 🥃🔺👇 pic.twitter.com/IqQLqRJXvP — Avalanche🔺 (@avax) August 18, 2025

初のトークン化ウイスキー

今回のコレクションは、現実資産（RWA）のトークン化を活用した取り組みで、物理的なウイスキーボトルに対応するデジタルNFTを発行する仕組みだ。

発表によると、限定品の「ボウモア30年」は1本5,500ドル（約81万4,000円）で8本のみ販売される。

一方、より手に取りやすい「ボウモア12年」は1本180ドル（約2万6,600円）で150本限定となる。

各NFTはアバランチの高性能Cチェーン上で発行され、真正性と所有権がブロックチェーン上で検証可能な形で記録される。

シンガポールTOKEN2049でのデビュー

今回のプロジェクトは、9月30日にシンガポールで開催されるTOKEN2049で正式にお披露目される。

NFT保有者は現地でデジタル資産を対応するウイスキーボトルと引き換えることができる。

特にボウモア30年を入手した8名は、専用グラスが付属する特別仕様品を受け取るほか、アバランチを運営するAva Labsのエミン・ギュン・シラーCEOと直接交流する機会も得られる。

当日は限定のオマカセディナーも開催され、NFTが所有証明にとどまらず、ラグジュアリーな体験へのアクセスパスとして機能する点が強調されている。

高級品市場に広がるトークン化の流れ

今回の試みは、ブロックチェーンとラグジュアリー市場をつなぐ動きの一環だ。

物理資産とデジタル資産を結びつけるRWAトークン化は金融業界を中心に注目を集めている。

ボウモアはこの流れに沿って信頼性を担保した新たな所有・取引の形を提供することで、コレクターや愛好家に新しい選択肢を提示している。

さらに、ブロックチェーンの普及と規制環境の整備が進んだことで、こうした取り組みが現実的なものとなっている。

今回のアバランチとの提携は、高い処理能力と低コストを活かした戦略的な動きとみられる。

ウイスキーは経済の変動期にも価値を保ちやすい資産として知られており、テクノロジーと融合することでさらなる注目を浴びる可能性がある。