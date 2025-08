ブロックストリーム、BTC向け最新スマコン言語「Simplicity」始動

ビットコイン(BTC)のインフラ開発を手がけるブロックストリームは7月31日、独自のサイドチェーンLiquid Network上で、新たなスマートコントラクト言語Simplicityをリリースした。

この導入により、ビットコイン(BTC)上でより高度でセキュアなプログラムの実行が可能となる。

Simplicityは、セキュリティと監査のしやすさを重視して設計されたスマートコントラクト言語だ。これにより、機関投資家向けの本格的なアプリケーション開発が現実味を帯びてきた。

In 2017, Blockstream set out to develop a smart contract language that outperforms Bitcoin Script and EVM, offering more expressiveness with stronger safety assurances. Eight years later, we believe we've done it.



Introducing Simplicity. 🧵https://t.co/5vbjei0MEL pic.twitter.com/nN89IxhMpb