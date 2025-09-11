BTC $113,941.41 1.37%
ETH $4,410.73 1.83%
SOL $224.89 2.12%
BNB $897.16 1.60%
XRP $3.02 1.75%
DOGE $0.24 3.58%
SHIB $0.000013 1.49%
PEPE $0.000010 1.69%
Cryptonews Industry Talk

ソラナ、年末1000ドル予測｜+2380%期待のBTC系アルトコイン

アルトコイン ソラナ(SOL)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
ソラナのロゴが輝き、背景に上昇傾向のチャートが表示されている未来的な画像

投資運用会社ビットワイズのマット・ホーガンCIOは10日、ソラナsol logo SOL +0.59%が2025年末にかけて壮大な上昇を見せる可能性があるとの強気な予測をした

ホーガン氏によると、ソラナは過去にビットコインbtc logo BTC +1.58%やイーサリアムeth logo ETH +2.58%が経験したような価格急騰を再現する態勢にある。

同氏は、ビットコインが2024年に、イーサリアムが2025年のETF承認後にそれぞれ大きく価格を伸ばしたことに言及している。

ETFへの資金流入と企業による購入が価格を押し上げる成功の方程式だと指摘した。

24h7d30d1yAll time

ソラナ今後の展開、ETF承認と機関投資家の関心

ホーガン氏は、ソラナ価格上昇の主要因として、複数の現物型ソラナETFが10月にも承認される可能性を挙げた。

さらに、ヘルスケア・ウェルネス製品企業Forward Industriesが16億5000万ドル相当のソラナを取得する計画を発表するなど、機関投資家の採用も加速している。

同氏の分析では、ソラナの時価総額がビットコインやイーサリアムより小さいため、比較的少額の資本流入でも価格に大きな影響を与えうると指摘している。

Forward Industries社による購入は、ビットコインの330億ドル購入に匹敵するインパクトを持つと試算している。

ソラナが持つ高速な取引処理能力や低コストといった技術的優位性も、DeFiやステーブルコイン市場でのシェア拡大に有利に働くと強調した。

これらの要因が、ソラナ今後の価格上昇を後押しする可能性がある。

ソラナの価格目標と市場の展望

著名アナリストは、2025年の仮想通貨市場に強気な見通しを示した。

ビットコインは年末までに20万ドル、アルトコインのイーサリアムは5000ドルに達すると予測した。

特にソラナについては、年末までに最低750ドル、最高1000ドルに達する可能性を指摘した。

このソラナの価格上昇は、単なる憶測ではなく、機関投資家からの資金流入が供給を上回る古典的な需要と供給のパターンに基づくものだ。

現在の経済的課題にもかかわらず、ソラナは年末のパフォーマンスが特に魅力的だと分析した。

時価総額の小ささと機関投資家からの関心の高まりから、2025年第4四半期には主要な仮想通貨の中で最も力強い値動きを見せている。

上昇率でイーサリアムを上回る可能性を示唆している。

新たなアルトコイン、ビットコインとソラナの融合

Bitcoin Hyper（HYPER）は、ビットコインの基盤上でソラナのような高速・低コストな取引を実現する、次世代のレイヤー2ソリューションだ。

ホワイトペーパーによると、ビットコインのセキュリティと信頼性を保ちつつ、ソラナ仮想マシンとZK-rollup技術を統合している。

これにより、ビットコインは単なる価値の保存手段から、dApps構築が可能な活発なエコシステムへと進化する。

Bitcoin Hyperは詐欺との指摘も一部あるが、既にプレセールで1500万ドル超の資金調達に成功し、市場の期待は高い。

現在価格は0.012895ドルだが、アナリストは2025年末までに約0.32ドルまで価格が上昇する可能性を指摘している。

これは2380%以上の成長率に相当する。

公式ウェブサイトから、Bitcoin Hyperの購入は可能だ。

アルトコイン市場が活気づく中、Bitcoin Hyperはビットコインとソラナの長所を融合させている。

Bitcoin Hyperは今後、市場を牽引するポテンシャルを秘めている。

Bitcoin Hyperを見てみる

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,064,795,281,419
1.64
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
ソラナ、年末1000ドル予測｜+2380%期待のBTC系アルトコイン
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-11 18:30:00
ビットコインニュース
PayPay、国内初のビットコイン・イーサリアム逆コースを開始
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-11 16:59:09
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム