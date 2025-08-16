BTC $117,565.88 -1.23%
ETH $4,439.24 -4.35%
SOL $187.90 -4.46%
BNB $835.58 -1.72%
XRP $3.12 -0.13%
DOGE $0.23 0.73%
SHIB $0.000012 -0.34%
PEPE $0.000010 -2.80%
Cryptonews イーサリアムニュース

BitMine、2時間で約2億円相当のイーサリアムを大量取得

イーサリアム(ETH)
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
イーサリアムの大規模移転を象徴するデジタルイメージ

イーサリアム財務企業BitMine管理下のBitGoウォレットは15日、暗号資産（仮想通貨）企業ギャラクシー・デジタルのOTCアドレスから2万8650ETHを受領した

これは、ブロックチェーン分析企業Arkhamのデータで確認された。

また、取引は過去2時間以内に行われたとされ、機関投資家によるイーサリアム蓄積の動きが一層鮮明になっている。

24h7d30d1yAll time

BitMineのイーサリアム保有拡大の背景

過去にもBitMineは大規模なイーサリアム取得を繰り返している。

PANewsが12日に報じたところによると、BitGoを利用する新設ウォレット群が29万3186ETHを8日間で蓄積した。

このアドレス群はBitMineに関連するとみられており、調達の多くはギャラクシー・デジタルやFalconXといったOTCチャネルを通じて行われた。

同社は直近1週間で31万7000ETHを新たに確保し、総保有量は115万ETHに達している。

価格帯は1ETH当たり、4200ドルから4500ドルで推移しており、機関による買い集めが進行する市場環境が続いている。

ギャラクシー・デジタルと機関投資家の動向

イーサリアム取得にはギャラクシー・デジタルの役割も大きい。

同社は10日に1万9412ETHを不明アドレスに送金しているほか、翌14日には1億2500万USDCをハイパーリキッドに移動させ、スポット取引とショートを組み合わせた戦略を実行したとされる。

また、ギャラクシー・デジタルの最新四半期報告によれば、総額35億ドルにおよぶ仮想通貨を保有している。

その中心はビットコイン（BTC）、イーサリアム、USDCが占める。

ギャラクシー・デジタルのマイク・ノボグラッツCEOは、ビットコインについて、今後5〜10年で80万ドルに達する可能性があると強気の見通しを語っている。

機関投資家の戦略的なイーサリアム蓄積

機関投資家がOTC取引やBitGoのようなカストディサービスを利用して大規模にイーサリアムを蓄積する動きは、市場価格に影響を与えずに資産を確保するための手法と考えられている。

特にイーサリアムは今後のプロトコルアップグレードや資産のトークン化需要の拡大が見込まれており、その長期的な成長への期待が高まっている。

BitMineの一連の動きは、機関がイーサリアムの価値に中長期的な成長余地を見込んでいることを示す一例といえる。

ビットコインニュース
メタプラネット、BTC追加購入で世界6位の保有企業に浮上
2025-08-12 21:59:27
,
筆者 Eiji M.
アルトコインニュース
ソラナ、新アルゴリズム「Alpenglow」審議へ｜今後に展開に注目
2025-08-15 17:52:58
,
筆者 Takayuki A.
Industry Talk
イーサリアム、60％急騰の背景｜今後の展望と新興銘柄の台頭
2025-08-15 06:17:00
,
筆者 Takayuki A.
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,175,992,491,518
1.24
トレンドの仮想通貨
ビットコインニュース
メタプラネット、BTC追加購入で世界6位の保有企業に浮上
2025-08-12 21:59:27
,
筆者 Eiji M.
アルトコインニュース
ソラナ、新アルゴリズム「Alpenglow」審議へ｜今後に展開に注目
2025-08-15 17:52:58
,
筆者 Takayuki A.
Industry Talk
イーサリアム、60％急騰の背景｜今後の展望と新興銘柄の台頭
2025-08-15 06:17:00
,
筆者 Takayuki A.

注目記事

金融・経済ニュース
KindlyMDとナカモトが合併、ビットコイン財務戦略に本格参入
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-08-16 15:11:47
スポンサード
BingX、世界的セキュリティ認証のPCI DSS取得｜Web3業界初
2025-08-16 05:50:00
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム