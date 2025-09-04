BGB、14.6%高騰｜BitgetとMorphの連携がイーサリアムに影響？

大手暗号資産（仮想通貨）取引所のBitgetは2日、ネイティブトークンであるBGBを、Morphブロックチェーンのネイティブトークンにアップグレードすることを明らかにした。



この提携により、BGBはMorphのネイティブガスおよびガバナンストークンとしての役割を担うことになる。

ローンチプールへの参加や取引手数料の割引といった、Bitgetエコシステム内での既存の機能はすべて維持される。

BGBのアップグレードと新たなトークノミクス、イーサリアム今後への影響

Bitgetは、管理する総流通量の約39%の4億4000万BGBを新設のMorph財団に移管する。

うち2億2000万BGBは即時バーン、残りは段階的に放出する。

これによりBGBは、単なる取引所トークンから、高性能決済や消費者金融アプリを支えるMorphブロックチェーンのガス・ガバナンストークンへと用途が拡大する。

この発表を受けてBGB価格は一時14.6%急騰し、過去4ヶ月の最高値を記録した。

その後も強力な支持線を維持し、市場全体の調整にもかかわらず高いパフォーマンスを見せた。

この動きは、イーサリアム ETH +3.55%の動向など主要エコシステムが注目される中で、BGBの価値を根本から変えるものだ。

供給削減と需要増加が両立し、長期的な価値向上に繋がる可能性がある。

歴史的に弱気相場になりがちな9月に起きたこの値動きは特に注目に値し、イーサリアム今後にも影響を与える。

Morph財団の新戦略と市場への波及効果

Morph財団は、BGBの総供給量を1億トークンまで減らすため、ネットワーク活動に連動した新たなバーンメカニズムを導入する。

これにより、BGBの希少性を高める。

ロックアップされた2億2000万BGBは、流動性インセンティブやエコシステム拡大、ユーザー教育に活用され、採用を加速させる。

BitgetおよびBitget Walletの1.2億人のユーザーは、Morph上の分散型プロトコルへアクセス可能となり、BGBが全ての取引を支える。

提携には、パフォーマンス向上と手数料削減を目指す技術アップグレードも含まれる。

アナリストは、通常9月は仮想通貨市場がマイナス傾向にあると指摘している。

しかし、この発表が同月のCPIやFOMCといったマクロ経済イベントと重なることで、市場センチメントに影響を与える可能性がある。

ビットコインレイヤー2と注目銘柄Bitcoin Hyper

現在の市場環境は、BGBのような既存トークンの進化だけでなく、全く新しい技術革新にも注目が集まっている。

特に、ビットコイン BTC +0.71%の潜在能力を最大限に引き出すレイヤー2ソリューションが、次なる大きなトレンドとして投資家の関心を集めている。

中でも新プロジェクトBitcoin Hyper（HYPER）が注目されている。

ホワイトペーパーによると、ビットコインの強固なセキュリティを活かしつつ、速度や手数料の問題解決を目指す。

ソラナ SOL +1.25%仮想マシンを統合することで、ブロックタイムを数秒に短縮し、手数料を大幅に削減する。

Bitcoin Hyperは詐欺ではないかという指摘も一部あるが、プレセールはすでに成功を収め、約1300万ドルを調達した。

プレセール中のBitcoin Hyperの購入は、公式サイトを通じて可能だ。

参加者には年利80%のステーキング報酬が提供される。

Bitcoin Hyperは、DeFiやNFT、ゲームといった機能をビットコインエコシステムにもたらす。

投資家から、Bitcoin Hyperの今後の動向に注目が集まっている。