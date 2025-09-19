BTC $116,512.17 -0.58%
ETH $4,530.20 -1.11%
SOL $242.50 -1.66%
BNB $993.17 0.19%
XRP $3.03 -3.21%
DOGE $0.27 -2.39%
SHIB $0.000013 -1.83%
PEPE $0.000011 -2.16%
Cryptonews Industry Talk

ビットコイン、年末に20万ドル到達説｜ソラナ技術搭載HYPERも話題

ソラナ(SOL)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
ビットコインハイパーのイメージ 20250919

米連邦準備制度理事会（FRB）は18日、政策金利を0.25ポイント引き下げた

これを受け、ビットコインbtc logo BTC -0.19%は11万7000ドルを突破した。

市場は史上最高値への回帰を目指しているが、投資家はそのための更なる推進力が必要だと考えている。

その候補の一つが、開発中の最速ビットコインレイヤー2であるBitcoin Hyper（HYPER）だ。

同プロジェクトはICOで既に1650万ドルを調達しており、市場の期待を集めている。

Bitcoin (BTC)
24h7d1y

20万ドル説の鍵を握るビットコインの実用性

暗号資産（仮想通貨）市場は上昇し、ビットコインは史上最高値まで5.7%に迫っている。

BitMEXのアーサー・ヘイズ創設者は、金融緩和によって生じた流動性がビットコインのようなハードアセットに必然的に流れ込むと分析している。

そのため同氏は、ビットコイン価格が年末までに20万ドルに達する可能性があると指摘している。

しかし、利下げだけでこの目標を達成するには疑問が残る。

DeFiなどでのビットコイン利用拡大といった追加の需要源が不可欠であり、Bitcoin Hyperはまさにその広範な実用性を解放することを目指している。

Bitcoin Hyperの技術的優位性、ソラナ今後の動向

Bitcoin Hyperは、ビットコインネットワークをプログラム可能にする最速のレイヤー2として設計されている。

その中核を成すのが、高性能なdApps開発を可能にするソラナsol logo SOL -1.04%仮想マシンの統合だ。

ユーザーはカノニカルブリッジを介してBTCをロックし、L2内で同等のラップドBTCを発行する。

このラップドBTCがdApps間の交換媒体として機能する。

エコシステムから退出する際にはラップド版はバーンされ、元のBTCが返還される。

この設計は、ソラナ級の速度と効率、そしてビットコインの究極のセキュリティと決済能力を融合させるものだ

こうした技術的な動きは、ソラナ今後の動向とあわせ、投資家から高い関心を集めている。

HYPERトークンの価格ポテンシャル

HYPERは、ガス代、ステーキング、ガバナンスを担うBitcoin Hyperのユーティリティトークンだ。

プレセール価格に基づく完全希薄化後評価額は約2.72億ドルだが、これはイーサリアムeth logo ETH -1.20%の主要レイヤー2と比較すると小さい。

仮にビットコインが20万ドルに達し、その流通供給量の1%がHyperにブリッジされた場合、エコシステム内の価値は約390億ドルに達する。

これは現在のHYPERの評価額の140倍以上に相当し、HYPERの今後の大きな成長ポテンシャルを示唆する。

機会を逃さないためには、公式サイトからのHYPERの購入が有効な手段となる。

Bitcoin Hyperを見てみる
Industry Talk
AI予測、100倍期待の仮想通貨4選｜ビットコイン関連銘柄にも注目
2025-09-19 05:50:00
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
シンガポールDBS銀行、リップル社と資産トークン化で提携　
2025-09-18 16:11:22
,
筆者 Hideaki S.
ビットコインニュース
9月第3週の仮想通貨ニュース｜PayPayがBTCとETH関連の新コース追加など
2025-09-15 10:15:03
,
筆者 Naoki Saito

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,269,877,840,466
-0.31
トレンドの仮想通貨
Industry Talk
AI予測、100倍期待の仮想通貨4選｜ビットコイン関連銘柄にも注目
2025-09-19 05:50:00
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
シンガポールDBS銀行、リップル社と資産トークン化で提携　
2025-09-18 16:11:22
,
筆者 Hideaki S.
ビットコインニュース
9月第3週の仮想通貨ニュース｜PayPayがBTCとETH関連の新コース追加など
2025-09-15 10:15:03
,
筆者 Naoki Saito

注目記事

XRPニュース
SBI VCトレード、総額1億円相当のXRP配布キャンペーン実施
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-09-19 18:54:15
アルトコインニュース
豪ASIC、ステーブルコイン配布に新免除規定を導入
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-09-19 18:45:08
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム