ビットコイン、年末に20万ドル到達説｜ソラナ技術搭載HYPERも話題

米連邦準備制度理事会（FRB）は18日、政策金利を0.25ポイント引き下げた。

これを受け、ビットコイン BTC -0.19%は11万7000ドルを突破した。

市場は史上最高値への回帰を目指しているが、投資家はそのための更なる推進力が必要だと考えている。

その候補の一つが、開発中の最速ビットコインレイヤー2であるBitcoin Hyper（HYPER）だ。

同プロジェクトはICOで既に1650万ドルを調達しており、市場の期待を集めている。

Bitcoin (BTC) 24h 7d 1y

20万ドル説の鍵を握るビットコインの実用性

暗号資産（仮想通貨）市場は上昇し、ビットコインは史上最高値まで5.7%に迫っている。

BitMEXのアーサー・ヘイズ創設者は、金融緩和によって生じた流動性がビットコインのようなハードアセットに必然的に流れ込むと分析している。

そのため同氏は、ビットコイン価格が年末までに20万ドルに達する可能性があると指摘している。

しかし、利下げだけでこの目標を達成するには疑問が残る。

DeFiなどでのビットコイン利用拡大といった追加の需要源が不可欠であり、Bitcoin Hyperはまさにその広範な実用性を解放することを目指している。

Bitcoin Hyperの技術的優位性、ソラナ今後の動向

Bitcoin Hyperは、ビットコインネットワークをプログラム可能にする最速のレイヤー2として設計されている。

その中核を成すのが、高性能なdApps開発を可能にするソラナ SOL -1.04%仮想マシンの統合だ。

ユーザーはカノニカルブリッジを介してBTCをロックし、L2内で同等のラップドBTCを発行する。

このラップドBTCがdApps間の交換媒体として機能する。

エコシステムから退出する際にはラップド版はバーンされ、元のBTCが返還される。

この設計は、ソラナ級の速度と効率、そしてビットコインの究極のセキュリティと決済能力を融合させるものだ。

こうした技術的な動きは、ソラナ今後の動向とあわせ、投資家から高い関心を集めている。

HYPERトークンの価格ポテンシャル

HYPERは、ガス代、ステーキング、ガバナンスを担うBitcoin Hyperのユーティリティトークンだ。

プレセール価格に基づく完全希薄化後評価額は約2.72億ドルだが、これはイーサリアム ETH -1.20%の主要レイヤー2と比較すると小さい。

仮にビットコインが20万ドルに達し、その流通供給量の1%がHyperにブリッジされた場合、エコシステム内の価値は約390億ドルに達する。

これは現在のHYPERの評価額の140倍以上に相当し、HYPERの今後の大きな成長ポテンシャルを示唆する。

機会を逃さないためには、公式サイトからのHYPERの購入が有効な手段となる。