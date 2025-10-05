ビットコイン12.2万ドル突破、年末20万ドル予測｜バブル突入か

ビットコイン（BTC）は4日、週間で10%以上上昇し、価格が12万2000ドル（約1794万円）を突破した。

2025年第4四半期に入り力強い上昇を見せ、9月27日の約10万9000ドルから大きく値を伸ばしている。

スタンダードチャータード銀行アナリストは、米政府機関閉鎖の長期化といった財政不安が、BTC価格を史上最高値へ押し上げる可能性があると分析。

同行は短期目標として13万5000ドル、年末には20万ドルに達すると強気予測を発表しており、市場の期待が高まっている。

ビットコイン 今後強気相場の理由3つ

現在のビットコイン BTC -0.1300%は約12万2200ドルで推移しており、8月に記録した史上最高値である12万4480ドルに迫っている。

第4四半期に注目が集まる中、強気相場を後押しする要因が複数存在する。

第一に、伝統的な市場の不確実性に対する財政不安のヘッジ資産としての役割が改めて注目されている。

ビットコインが米国債のタームプレミアムと正の相関関係にあると指摘しており、政府機関閉鎖による不確実性の高まりが価格を押し上げる可能性があるとしている。

第二に、世界のM2マネーサプライの伸び、ステーブルコインの供給動向など、複数のマクロ経済指標もブレイクアウトが近いことを示唆している。

ステーブルコイン市場は史上初めて3000億ドルを突破し、年初来で47%拡大するなど、暗号資産市場全体への資金流入が加速している。

第三に、JPモルガンのアナリストも、ビットコインの将来は金を超える価値を持つ可能性があり、金と比較して依然として過小評価されていると指摘。

理論上16万5000ドルまでの上昇余地があると試算しており、歴史的なパターンからも、第4四半期の大幅な上昇が起こる可能性が指摘されている。

ビットコインの進化形？次世代ソリューションに期待

ビットコインが史上最高値を目指す中、その基盤技術の課題解決を目指す新しいプロジェクトにも注目が集まっている。

その一つがBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシン（SVM）技術により、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、高速かつ低コストな取引を実現することを目指している。

ビットコインは単なる価値の保存手段から、DeFiなどを展開できる実用的なプラットフォームへと進化する可能性を秘めている。

現在、Bitcoin Hyperはプレセール段階にあり、1HYPERあたり約0.013ドルという魅力的な価格で提供されている。

すでにプレセールでは2100万ドル以上を調達しており、その期待の高さがうかがえる。

HYPERの買い方は簡単で、公式サイトからSOL、ETH、USDT、USDC、BNB、またはクレジットカードで購入できる。

専門家はHYPERの価格予想を、2025年には0.32ドルまで上昇する可能性があるとしており、プレセール価格からの上昇率は2400%超に達する計算だ。

一部のアナリストからは、2025年第4四半期の投資先としてリップル（XRP）やソラナ（SOL）よりも有望視されているという。

ビットコインのエコシステム拡大という大きな潮流に乗る絶好の機会として注目したい。