Industry Talk

ビットコイン、年末に20万ドル到達か｜バブル相場に備えたい関連銘柄

ビットコイン(BTC)
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
デジタルグラフ上を上昇するビットコインのシンボルとデータフローを表す光の筋

オンチェーン分析企業のCryptoQuantは9月29日、年末までに価格が16万ドルから20万ドルに達する可能性があると分析した。

同社は機関投資家の活動、ステーブルコインの流動性、長期保有者の行動を含む5つの重要指標を特定。

これらを監視することが次の大きな価格変動を予測する上で重要になるとした。

年末20万ドル到達の条件とは

CryptoQuantの分析によると、ビットコインは技術的およびファンダメンタルズ的に有利な条件で2025年第4四半期に突入した。

しかし9月下旬には価格が一時9万3000ドルを下回るなど、高いボラティリティを示している。

その後、11万5000ドルまで部分的に回復したものの、年末までの楽観的な価格予測の実現性については新たな検証が求められる状況だ。

同社は最近の分析で、14万6000ドルを年末に向けた潜在的なベンチマークまたは抵抗線として注目した。

この水準への到達には、同社が重視する特定の需要指標の動向が鍵を握る。

この指標は、日々の採掘量と1年以上移動していないビットコインの変化量の差を追跡するもので、市場の需要を測る上で重要な役割を果たしている。

年末までに20万ドルに到達するには、この需要指標が持続的に上昇を示す必要がある。

過去の再来か、半減期サイクルとバブル相場の兆候

2025年の投資家行動は、2016年と2020年に見られた過去の半減期サイクル後のパターンと類似点が多い。

長期保有者が保有するビットコインを新規の投資家へ売却することで需要が喚起され、その後、夏にかけてその勢いが弱まるという傾向である。

過去の半減期後のサイクルを振り返ると、2017年と2021年はいずれも年末にかけて大幅な価格上昇を記録。

2017年には約1000ドルから約2万ドルへと20倍に急騰し、2021年には約3万ドルから約6万9000ドルへと2倍以上に上昇している。

2024年4月の半減期を経た現在、同様のパターンが再現されれば、2025年第4四半期にバブル相場が到来する可能性は十分にある。

CryptoQuantは、機関投資家の活動、ステーブルコインの流動性、長期保有者の行動、ETF資金流入、採掘活動という5つの重要指標を特定した。

これらの指標を監視することが、年末に向けたビットコインの価格推移を予測する上で重要になる。

バブル相場に備えたいBTCレイヤー2：Bitcoin Hyper

Bitcoin-Hyper

ビットコインが年末に20万ドル到達へ向かう中、可能性をさらに押し広げるプロジェクトが注目を集めている。

その代表がBitcoin Hyper（HYPER）だ。

Bitcoin Hyperは、ビットコインブロックチェーンのためのレイヤー2スケーリングソリューションとして設計されている。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシンを統合するというアプローチを採用、ビットコインエコシステムに新たな可能性をもたらすと期待されている。

特にBTCがバブル相場に入る局面で、取引手数料の高騰が問題となるが、Bitcoin Hyperのようなレイヤー2ソリューションはこれらの問題を解決する鍵となる。

期待の高さはプレセールの実績にも表れており、現在までに1957万ドル以上の資金調達に成功。

HYPERの買い方は簡単で、プロジェクトの公式サイトから直接購入できる。

専門家はHYPERの価格予想を、ビットコイン市場全体の強気相場と連動する形で楽観的に見ている。

ビットコインの基盤技術を強化するBitcoin Hyperのようなプロジェクトは、バブル相場の波を捉える上で重要な選択肢となる。

Bitcoin Hyperを見てみる

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
