500円未満の有望コイン4選｜BTC市場拡大で指数関数的な上昇も

最終更新日: 9月 22, 2025

暗号資産（仮想通貨）市場では最近、複数の現物ETFがローンチされるなど、市場の関心が再び高まっている。

米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測に加え、アルトコインやミームコインの現物ETF登場への期待が、投資家の間で熱気を帯びさせている。

このような状況下で、約500円未満で購入できる仮想通貨プロジェクトが注目を集めている。心理的に多くの数量を保有できることが、一部の投資家にとって魅力的に映るためだ。

ここでは、将来性が期待される4つのプロジェクトを紹介する。

ミームコインの王、DOGE

最初に紹介するのは、ミームコインの王として知られるドージコイン（DOGE）だ。

ドージコインは近年その地位を確立し、現在ではウォール街や伝統的な金融機関からも注目を集めている。

初の現物ドージコインETFは、9月18日にCboe BZXで取引開始となり、投資家が規制されたブローカー経由でDOGEにアクセスしやすくなった。

さらに、ビットオリジンやハウス・オブ・ドージなど一部の企業はビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）と同様に、ドージコインを準備資産として保有し始めている。

こうした動きを受け、ドージコインが今後数ヶ月で新記録を達成し、コミュニティが長年待ち望んできた1ドルの節目に到達する可能性も指摘されている。

XRPは機関マネー流入が加速

主要アルトの中で、リップル（XRP）はおそらく最も知名度が高い。リップル社のこの仮想通貨は、市場でトップ5の地位を確立している。

最新の予測では、2025年末までに3ドルから5ドルへの上昇が期待されており、Grok AIはハロウィン（10月31日）までに10ドル到達の可能性を指摘。一方、ChatGPTは2025年に4〜5ドル、楽観シナリオで6〜7ドルを予想している。

また、市場全体が23兆ドル規模に達した場合、XRPのシェア維持で17ドル超えのポテンシャルも示唆されている。

先週木曜日には初の現物XRP ETFがローンチされ、現在7つの同様の金融商品が米証券取引委員会（SEC）に申請中だ。

XRP ETFの初日取引高は3775万ドルを記録して2025年のETFローンチ史上最高を更新。 これにより、XRP価格はローンチ直後に3%上昇した。XRPは、今後も機関投資家の流入が加速すると見込まれている。

ビットコインの今後の展望とレイヤー2の可能性

現在プレセール段階にあるBitcoin Hyper（HYPER）は、既に1740万ドル以上を集めるなど、大きな成功を収めている。その勢いは日々増しており、今後の展開が期待されるプロジェクトだ。

このプロジェクトは、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして機能する。

ソラナ（SOL）の基盤技術であるソラナ仮想マシンを採用することで、ビットコインネットワークの堅牢なセキュリティを維持しつつ、より高速で安価な取引を実現する。

DeFiやdAppsの新興市場で先駆的な投資機会を求める投資家や、投資経験が少なく安定性と成長性を望む個人にとっても、信頼できる投資対象として話題が殺到中だ。

ビットコインが今後新たな価格記録を更新する展開になれば、Bitcoin Hyperの将来もその恩恵を受ける可能性も。

専門家は、2026年以降も指数関数的な成長を遂げる可能性を示唆。ビットコイン今後の動向が、HYPERの成否を左右する鍵となりそうだ。

ミームコイン×マイニングゲームで注目の新星

最後に挙げるのはペペノード（PEPENODE）だ。

「Pepe The Frog」は、仮想通貨投資家の間で最も人気のあるミームの一つであり、多くのミームコインがそのイメージを採用している。

ペペノードは、この流れを汲む最新のプロジェクトで、マイニングゲームの要素を取り入れた仕組みが特徴だ。

ノードと呼ばれるものを購入することで、ユーザーはミームコインのマイナーになることが可能となる。これにより、ペペコイン（PEPE）やDogWifHat（WIF）といった他のミームコインを継続的に獲得することができる。

このプロジェクトは、ミームコインのファンや高いリターンを求める投資家にとって魅力的な選択肢となるだろう。

プレセールは始まったばかりだが、わずか数週間で136万ドルを調達済であり、PEPENODEの今後に市場の期待が寄せられている。

現在プレセールに参加する事で、格安でペペノードを購入することができる。