Cryptonews Industry Talk

500円未満の有望コイン4選｜BTC市場拡大で指数関数的な上昇も

ビットコイン(BTC)
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
筆者について

Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。

監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
1ユーロ以下の仮想通貨コインがロケットのように力強く上昇していく未来的なイメージ

暗号資産（仮想通貨）市場では最近、複数の現物ETFがローンチされるなど、市場の関心が再び高まっている。

米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測に加え、アルトコインやミームコインの現物ETF登場への期待が、投資家の間で熱気を帯びさせている。

このような状況下で、約500円未満で購入できる仮想通貨プロジェクトが注目を集めている。心理的に多くの数量を保有できることが、一部の投資家にとって魅力的に映るためだ。

ここでは、将来性が期待される4つのプロジェクトを紹介する。

ミームコインの王、DOGE

最初に紹介するのは、ミームコインの王として知られるドージコイン（DOGE）だ。

ドージコインは近年その地位を確立し、現在ではウォール街や伝統的な金融機関からも注目を集めている。

初の現物ドージコインETFは、9月18日にCboe BZXで取引開始となり、投資家が規制されたブローカー経由でDOGEにアクセスしやすくなった。

さらに、ビットオリジンやハウス・オブ・ドージなど一部の企業はビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）と同様に、ドージコインを準備資産として保有し始めている。

こうした動きを受け、ドージコインが今後数ヶ月で新記録を達成し、コミュニティが長年待ち望んできた1ドルの節目に到達する可能性も指摘されている。

XRPは機関マネー流入が加速

主要アルトの中で、リップル（XRP）はおそらく最も知名度が高い。リップル社のこの仮想通貨は、市場でトップ5の地位を確立している。

最新の予測では、2025年末までに3ドルから5ドルへの上昇が期待されており、Grok AIはハロウィン（10月31日）までに10ドル到達の可能性を指摘。一方、ChatGPTは2025年に4〜5ドル、楽観シナリオで6〜7ドルを予想している。

また、市場全体が23兆ドル規模に達した場合、XRPのシェア維持で17ドル超えのポテンシャルも示唆されている。

先週木曜日には初の現物XRP ETFがローンチされ、現在7つの同様の金融商品が米証券取引委員会（SEC）に申請中だ。

XRP ETFの初日取引高は3775万ドルを記録して2025年のETFローンチ史上最高を更新。 これにより、XRP価格はローンチ直後に3%上昇した。XRPは、今後も機関投資家の流入が加速すると見込まれている。

ビットコインの今後の展望とレイヤー2の可能性

現在プレセール段階にあるBitcoin Hyper（HYPER）は、既に1740万ドル以上を集めるなど、大きな成功を収めている。その勢いは日々増しており、今後の展開が期待されるプロジェクトだ。

このプロジェクトは、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして機能する。

ソラナ（SOL）の基盤技術であるソラナ仮想マシンを採用することで、ビットコインネットワークの堅牢なセキュリティを維持しつつ、より高速で安価な取引を実現する

DeFiやdAppsの新興市場で先駆的な投資機会を求める投資家や、投資経験が少なく安定性と成長性を望む個人にとっても、信頼できる投資対象として話題が殺到中だ。

ビットコインが今後新たな価格記録を更新する展開になれば、Bitcoin Hyperの将来もその恩恵を受ける可能性も。

専門家は、2026年以降も指数関数的な成長を遂げる可能性を示唆。ビットコイン今後の動向が、HYPERの成否を左右する鍵となりそうだ。

ミームコイン×マイニングゲームで注目の新星

最後に挙げるのはペペノード（PEPENODE）だ。

「Pepe The Frog」は、仮想通貨投資家の間で最も人気のあるミームの一つであり、多くのミームコインがそのイメージを採用している。

ペペノードは、この流れを汲む最新のプロジェクトで、マイニングゲームの要素を取り入れた仕組みが特徴だ。

ノードと呼ばれるものを購入することで、ユーザーはミームコインのマイナーになることが可能となる。これにより、ペペコイン（PEPE）やDogWifHat（WIF）といった他のミームコインを継続的に獲得することができる。

このプロジェクトは、ミームコインのファンや高いリターンを求める投資家にとって魅力的な選択肢となるだろう。

プレセールは始まったばかりだが、わずか数週間で136万ドルを調達済であり、PEPENODEの今後に市場の期待が寄せられている。

現在プレセールに参加する事で、格安でペペノードを購入することができる。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。
