BTC $124,435.16 -0.15%
ETH $4,697.30 2.29%
SOL $230.87 -1.47%
BNB $1,297.23 5.00%
XRP $2.98 -1.01%
DOGE $0.26 0.08%
SHIB $0.000012 -0.11%
PEPE $0.0000099 -0.59%
Cryptonews Industry Talk

ビットコインが12.6万ドル突破、GPT-5は年末15万ドル超え予測

ビットコイン(BTC)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
12万6000ドルの壁を突き破り急上昇するビットコインのシンボルを描いた未来的なCG画像

ビットコイン（BTC）は7日、12万6000ドル（約1890万円）の節目を突破し、過去最高値を更新した。

この急騰を受け、GPT-5など複数のAIモデルが、2025年第4四半期のビットコイン価格について強気の予測を示した。

GPT-5は年末までに15万ドル到達の可能性を示唆し、Claude AIは13万5000ドルへの上昇を予測。

今回の高騰により、他の主要な仮想通貨にも波及している。

イーサリアム（ETH）は3%上昇し2800ドル付近で取引され、ソラナ（SOL）も2.5%高の236ドルとなった。

AI予測が示すビットコイン 今後の強気シナリオ

複数のAIモデルによる価格予測では、ビットコインの高値予想が継続する可能性が高いとされている。

GPT-5は、現在の機関投資家の参入ペースや規制環境の改善を考慮し、年末までに15万ドル到達は現実的なシナリオだと分析。

2025年第4四半期が歴史的に強気相場となりやすい「Uptober」の季節的パターンと重なる点を重視している。

AI分析によると、今回の価格上昇には3つの主要な理由があるとされている。

第一に、機関投資家による採用の加速だ。

過去2週間で、バイナンスやコインベースといった中央集権型取引所から約150億ドル相当のビットコインが流出した。

これは、機関投資家が資産を長期保有目的にカストディや自己管理ウォレットへ移管している動きとみられる。

オンチェーンデータ分析企業グラスノードによると、取引所が保有するビットコインの量は過去6年で最低水準にまで減少した。

規制の明確化とトランプ氏の支援が追い風に

第二の理由は、規制環境の好転だ。

米下院ではクリプト・ウィークと題した議論が行われ、ステーブルコイン規制の合理化を目指すGENIUS法案などが審議された。

トランプ政権が一貫して仮想通貨に友好的な枠組みを提唱してきたことも、市場の不確実性を低減させている。

トランプ大統領の家族が支援するトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループやテスラといった著名企業によるビットコイン購入の発表も、価格上昇を支える材料となった。

第三に、マクロ経済の追い風も大きな要因となる。

S&P 500やナスダックといった米国株式市場が過去最高値を更新し、伝統的な投資家のリスク選好度が高まった。

業界の推計によると、ETFへの資金流入の70%は機関投資家によるものだという。

アナリストは、現在の価格上昇はレバレッジへの依存度が低いと分析しており、急な調整リスクは限定的との見方を示している。

ビットコインエコシステムの新星、Bitcoin Hyperが急浮上

Bitcoin-Hyper

こうした市場全体の活況は、ビットコインの基盤技術を活用した新たなプロジェクトにも光を当てている。

特に、ビットコインのスケーラビリティ問題を解決し、その可能性をさらに押し広げるBitcoin Hyper（HYPER）の注目度が高い。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシンを統合し、開発者が使い慣れたRustベースのツールを使って高速なアプリケーションを構築できる環境を提供する。

これにより、ビットコイン保有者には無限のユースケースが提供されると期待されている。

Bitcoin Hyperは現在プレセール段階にあるが、その将来性への期待から既に2200万ドル以上の資金調達に成功。

ネイティブトークンであるHYPERは、ネットワークのセキュリティを維持するためのステーキングなどに利用される予定だ。

HYPERの買い方は簡単で、公式ウェブサイトからSOL、ETH、USDT、USDC、BNB、またはクレジットカードを使って直接購入できる。

現在、年率55%の利回りでステーキングプログラムも提供されている。

専門家はHYPERの価格予想を、上場後に現在のプレセール価格から大幅な上昇を見込んでおり、早期参入者には魅力的なリターンが期待できるとしている。

クジラによる大規模な購入も報告されており、市場の期待感は高まる一方だ。

リップル（XRP）やソラナといった既存のプロジェクトが直面する課題を克服し、次の大型仮想通貨になる可能性を秘めているとの声も上がっている。

ビットコインが史上最高値を更新し続ける中、Bitcoin Hyperのようなレイヤー2銘柄は次世代の仮想通貨投資先として多くの投資家から熱い視線を集めている。

Bitcoin Hyperを見てみる
Industry Talk
ビットコイン12.2万ドル突破、年末20万ドル予測｜バブル突入か
2025-10-05 06:10:00
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
10月第1週の仮想通貨ニュース｜高IQ保持者によるビットコイン購入など
2025-10-06 10:57:34
,
筆者 Naoki Saito
イーサリアムニュース
メタマスクが新リワード報酬を開始｜3000万ドル相当を配布
2025-10-05 18:00:20
,
筆者 Ikkan Kawade

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,502,088,139,549
10.22
トレンドの仮想通貨
Industry Talk
ビットコイン12.2万ドル突破、年末20万ドル予測｜バブル突入か
2025-10-05 06:10:00
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
10月第1週の仮想通貨ニュース｜高IQ保持者によるビットコイン購入など
2025-10-06 10:57:34
,
筆者 Naoki Saito
イーサリアムニュース
メタマスクが新リワード報酬を開始｜3000万ドル相当を配布
2025-10-05 18:00:20
,
筆者 Ikkan Kawade

注目記事

ニュース
アルトコインBNB、過去最高値1,237ドルを記録
Eiji M.
Eiji M.
2025-10-07 20:11:16
アルトコインニュース
米ソラナ・カンパニー、5.2億ドルのSOLを企業資産として取得
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-07 19:46:23
Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム