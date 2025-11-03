BTC $107,801.40 -2.52%
Cryptonews Industry Talk

BTC急落警告も11万ドル台で粘る｜年末までに最高値更新なるか？

ビットコイン(BTC)
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ビットコインの価格サポートレベルを表現した未来的なチャート画面

著名投資家ロバート・キヨサキ氏の「大暴落」警告が市場に波紋を広げる中、ビットコイン（BTC）は2日、11万414ドル付近で推移している。

市場の不安が高まる一方で、テクニカル分析では三角保ち合いパターンが形成されており、年末に向けた最高値更新への期待が高まっている。

トレーダーたちはパニックに陥るのではなく、むしろブレイクアウトの可能性を示唆するテクニカルパターンに注目している。

対称三角形が示す年末への上昇シナリオ

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

テクニカル分析では、ビットコインbtc logo BTC -0.2800%は対称三角形のパターンを形成している。

これはボラティリティが縮小し、ブレイクアウト前の典型的な兆候とされる重要なシグナルだ。

10万6375ドル付近の上昇トレンドラインが一貫したサポートとなっており、上値抵抗線は11万1675ドル付近に位置している。

4時間足チャートでは、ビットコインは50期間の指数移動平均線（EMA）に近い水準で推移している。

相対力指数（RSI）は49付近で中立を示す一方、一連の高値切り上げは慎重な買い蓄積を示唆している。

買い手と売り手の均衡状態が続いているが、どちらかに傾く瞬間が近づいている。

もしビットコイン価格が11万1700ドルを明確に上抜ければ、フィボナッチ予測によると11万6350ドルや11万9750ドルへの上昇が見込まれる。

一部のアナリストは、機関投資家の継続的な参入動向を根拠に、12月中旬までに13万ドルへ到達する可能性を指摘する。

キヨサキ氏の警告は逆張りシグナルか

キヨサキ氏はX（旧Twitter）で「何百万人もの資産を消し去る大暴落」が迫っていると投稿し、銀、金、ビットコイン、イーサリアム（ETH）への避難を促した。

しかし、同氏の警告にもかかわらず、ビットコインの価格は安定している。

歴史的に、ビットコインは恐怖がピークに達しながらもテクニカルサポートが維持されている時に、最も良いパフォーマンスを示してきた。

今回の警告も、暗号資産（仮想通貨）投資への懐疑心を示す可能性がある一方で、逆張りシグナルとして機能する可能性がある。

今年6月には「株や債券、不動産の市場が現在から2025年の夏にかけて暴落する可能性がある」と警告していた。

今月には、ビットコインを買い増すために一時的な暴落を望むとも投稿していた。

ビットコイン今後、最高値更新へのカギを握る要因

トレーダーが注視する短期的な重要シグナルは以下の通りだ。

11万1700ドル超のブレイクアウト確認で11万6000ドル以上を目指す展開。

10万6000ドルのサポート維持で強気バイアスを保つ動き、そして方向性のあるブレイクアウトを確認するための取引量増加である。

コストベース分布ヒートマップは、11万1000ドル付近の重要なサポートと、11万7000ドル近くの顕著な供給圧力を示している。

強気派が11万7000ドルの供給ゾーンを超えることができれば、勢いは急速に加速する可能性がある。

11月は伝統的にビットコインの最も強い月の1つだ。

過去のデータによれば、11月のビットコインの中央値のリターンは11.2%で、10月に次いで2番目に良い月である。

この一貫した上昇パターンは、月初に投資家の楽観を高め、市場参加を強化する傾向がある。

BTC相場に波乗り、Bitcoin Hyperが急浮上

年末に向けてビットコインの最高値更新が期待される中、初期段階のミームコインにも関心が集まっている。

その一つが、ビットコインのスケーラビリティ問題に対処することを目指しているBitcoin Hyper（HYPER）だ。

現在プレセール段階にあり、約0.0000193ドルという低価格で取引されている。

ソラナのアーキテクチャを活用することで、ビットコインに秒未満のトランザクション処理能力とほぼゼロに近い手数料を実現する。

従来のビットコインネットワークが抱える速度と手数料の課題に対する革新的なアプローチだ。

プロジェクトはビットコインを完全にプログラム可能な経済システムに変革する可能性を示唆。

現在の時価総額は約1万8000ドルと小規模だが、これは初期投資家にとっての参入障壁が低いことを意味する。

開発チームは、ゼロ知識証明を使用してトランザクションを検証した後、ビットコインのレイヤー1チェーンにコミットする技術を開発中だ。

この技術が実現すれば、ビットコインエコシステムにおけるDeFiの可能性を大きく広げることになる。

キヨサキ氏の暴落警告がパニックの始まりなのか、次のブレイクアウトへの完璧な逆張りシグナルなのか、今後数週間の動きが注目される。

Bitcoin Hyperを見てみる
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Industry Talk
億り人がBTC→XRPに2500万ドル投資｜アルトコインシーズン再来か
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-11-03 18:30:00
ブロックチェーンニュース
日本のゲーム企業gumi、予測市場へ参入か｜子会社が事業化
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-11-03 15:26:00
Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
