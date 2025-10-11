ビットコイン急落、BTC L2銘柄は2300万ドル調達｜残り28時間で終了

暗号資産ライター Daisuke F. 暗号資産ライター Daisuke F. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 広告開示 広告開示



Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは 広告開示全文 をご覧ください。 最終更新日: 10月 12, 2025

ビットコイン（BTC）は11日、ドナルド・トランプ米大統領が中国製品に対する100%の関税を設定したことが影響し、一時11万ドルを下回る急落を見せた。

一方、ビットコインレイヤー2として開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）は10日、プレセールでの資金調達額が総額2300万ドルを突破した。

直近3日間で100万ドルを追加調達し、現在のラウンドは残り28時間となっている。

市場で最速とされるビットコインの二次ネットワークとして、大口投資家と個人投資家の双方から強い関心を集めている。

2200万ドルから2300万ドルへの到達にはわずか3日しかかからず、大口投資家の活発な購入と次の価格改定前に参入を急ぐ個人投資家の資金流入が背景にある。

9月29日以降の11日間で約430万ドルの新規資金を獲得し、プロジェクトの勢いは加速している。

大口投資家の動きが個人投資家を誘引

初期の急増は、1週間で330万ドルをプロジェクトに投じた資金力のあるウォレットに起因する。

このウォレットは先週末から買い集めを開始し、最初に4220万HYPERを購入した後、月曜日にはさらに2000万を追加した。

単一のウォレットによる6220万HYPERの取得は、短期間に調達された総額の約19%を占める。

大口投資家の介入後、注目は個人投資家に移っている。

火曜日から金曜日にかけての100万ドルの増加は、個人投資家が主導したと見られる。

多くの投資家が、大口投資家の先行的な動きを賢明な資金配置の合図と捉えているようだ。

資金力のある買い手は、小口のトレーダーでは得られない情報への早期アクセスや深い洞察を持つことが多いため、この結論は不合理ではない。

現在のプレセールラウンドは継続中で、次の価格上昇までの残り時間は28時間となっている。

この期間中は、1トークンあたり0.013095ドルでHYPERを取得できる。

ビットコイン 今後の速度問題を解決する技術

Bitcoin Hyperは、ビットコイン将来性が抱える速度と拡張性の課題を解決することを目指している。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシン（SVM）をレイヤー2に統合し、ビットコインの基盤ネットワークをはるかに上回る取引速度と拡張性を実現する。

ビットコインのメインネットは理論上、1秒間に約7件の取引しか処理できず、平均確認時間は10分に及ぶ。

対照的にソラナは1秒間に6万5000件以上の取引を処理できる。

同プロジェクトの中核技術は、ビットコインリレープログラムと呼ばれるSVMスマートコントラクトにある。

これによりビットコインのブロックヘッダーとトランザクション証明を検証し、確認後に同等量のBTCがBitcoin Hyperのレイヤー2上にトラストレスで発行される。

HYPERの買い方は簡単で、Bitcoin Hyperの公式ウェブサイトにアクセスし、SOL、ETH、USDT、USDC、BNB、またはクレジットカードを使用して購入できる。

非カストディアルウォレットのBest WalletやMetaMaskを接続し、希望する金額を選択してトランザクションを承認するだけで完了する。

高いステーキング報酬と価格予想

Bitcoin Hyperは独自のステーキングプロトコルを通じて、トークン生成イベント前から受動的収入を得ることが可能だ。

現在の年間利回り（APY）は51%で、既に約10億のHYPERがステーキングされている。

専門家はHYPERの価格予想を、年内に1トークンあたり0.0583ドルに達する可能性があると見ている。

現在のプレセール価格0.013095ドルから換算すると、これは345%の上昇、つまり初期購入者にとって約4.45倍のリターンに相当する。

Bitcoin Hyperのメインネットは2025年第3四半期に立ち上げ予定で、Canonical Bridgeの起動によりユーザーはBTCをレイヤー2チェーンに移動できるようになる。

第4四半期にはUniswapへの上場が予定されており、2026年初頭には分散型自律組織（DAO）の立ち上げによりコミュニティにガバナンス権限が付与される見込みだ。