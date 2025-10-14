BTC $112,618.01 -2.50%
ビットコインニュース

ビットコインとイーサリアムのETF、巨額の資金流入を記録

ビットコイン(BTC)
最終更新日: 
輝くビットコインとイーサリアムのロゴに、資金流入を示すデジタルデータが流れ込む未来的なイメージ。

ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）のETFは6日〜10日にかけて、大規模な資金流入を記録した。機関投資家による資金流入は、市場の信頼感と強気センチメントの高まりを示す重要なサインとなっている。

ブラックロック主導でビットコインETFへの流入が加速

ビットコインETFは同週、合計で27億1000万ドルの純流入を記録した。

このうち大部分を占めたのが、資産運用大手BlackRockのIBITで、単独で26億3000万ドルの流入を集めた。

これは週間純流入額全体の97%を占める圧倒的な数字だ。

FidelityのFBTCも好調で、10月7日には2億5370万ドルの流入を記録。

一方で、GrayscaleのGBTCは流出傾向が続き、10月10日には7300万ドルの純流出となり、全体の流入額を一部相殺した。

イーサリアムETFも堅調、市場の追い風が価格を後押し

イーサリアムETFも堅調で、週間で4億8800万ドルの純流入を記録した。

ブラックロックのETHAが主導し、6億3800万ドルの流入を集め、市場の強い期待感を示した。

この資金流入の背景には、ビットコイン価格の歴史的高騰がある。

ビットコイン価格は10月5日、過去最高値となる12万5689ドルに到達した。

この上昇は、ETFを通じた機関投資家の需要拡大に加え、米ドル安やインフレ懸念といったマクロ経済要因が追い風となっている。

Uptoberの季節要因とETFの普及が上昇相場を形成

さらに、例年10月に仮想通貨市場が上昇しやすいとされる「Uptober」の季節的要因も、相場を押し上げたとみられる。

ETFの普及、マクロ経済環境の追い風、そしてアノマリーが重なったことで、市場全体に強い買い圧力が生まれた。

今回のETF資金流入は、主要銘柄にとっても上昇トレンドを後押しする要因となっており、年末にかけて市場全体の強気ムードをさらに高める可能性がある。

