AVAXが8％超の急騰｜RWA市場の拡大とETF進展が後押し

暗号資産アナリスト Hideaki S.

最終更新日: 9月 18, 2025

免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

アバランチ（AVAX）の価格は18日、前日比8.2％・週間比12.2％の急騰となり、32.45ドルで取引されている。

この力強い上昇の背景には、アバランチ財団による10億ドル規模の資金調達計画、実世界資産（RWA）分野の急成長、そしてETF関連の動きによる機関マネーの流入が重なったことがある。

アバランチ財団が10億ドル調達へ、AVAX価格が急騰

AVAXの価格が急伸している背景に、同プロジェクトを推進するアバランチ財団による大規模な資金調達計画がある。

財団は米国内で2つの暗号資産（仮想通貨）関連ファンドの立ち上げを発表し、合計10億ドルの資金確保を目指すと明かした。

初期案件は、ニューヨークを拠点とするHivemind Capitalが主導し、ナスダック上場企業を通じて5億ドル規模の調達を進めている。これにより、伝統金融から仮想通貨市場への資金流入が現実味を帯びており、AVAXの流動性強化にもつながるとの見方が広がる。

この発表後、AVAXは30ドルに迫る上昇を見せ、持続的な買い需要を獲得。背景には、スケーラビリティやクロスチェーン対応を備えたネットワーク基盤への機関投資家の長期的な関心があるとされる。

また、アバランチ上のRWA市場も拡大しており、直近30日で総額は139％増の4.5億ドル超に到達。ジャナス・ヘンダーソンのCLOファンドや、エセナ・ラボのステーブルコイン統合、DeFiプラットフォームPendleとの連携が寄与している。

さらに、ビットワイズによるアバランチ基盤のETF申請が9月16日に行われ、グレースケールやヴァンエックも追随する動きが確認されている。こうしたETF関連の進展は、機関マネーの流入を加速させる要因となっている。

現在、AVAXは30ドル台を固めつつあり、中期的には50〜60ドル水準を視野に入れた展開も想定されている。

AVAXはどこまで上昇する？チャートから読み解く今後の展望

アバランチ（AVAX）の直近の価格推移について、週足と日足チャートをベースに、各種テクニカル指標を活用しながら今後の展望を読み解く。

週足分析：長期上昇トレンドへの回帰が視野に

出典：TradingView AVAX/USD 週足（2022年～現在まで）

AVAXの週足チャートを見ると、2025年初頭には100週移動平均線を割り込み、2023年から続いていた上昇相場が一時的に失速していたことが確認できる。

しかし、15〜16ドル付近のサポートラインが2度にわたって価格の下支えとなり、そこからの急反発が移動平均線を上抜ける展開を導いた。

現時点では100週MAをしっかり突破しており、週足終値ベースでこの水準を維持できれば、AVAXが再び長期的な強気トレンドに入る可能性が高まってくる。

このチャート上のブレイクは、近ごろの機関投資家の資金流入と歩調を合わせる形で起きており、アバランチの基盤的な強さを裏づける動きだ。

週足RSIも節目の50を上回っており、センチメントが中立からポジティブへと傾きつつある。

日足分析：短期の上昇圧力が高値余地を押し広げる

出典：TradingView AVAX/USD 日足（2025年1月～現在まで）

日足チャートに目を移すと、2025年7月に20日移動平均線と100日移動平均線がゴールデンクロスを形成し、上昇トレンドの始まりを示唆していた。

その後、過去数ヶ月間レジスタンスとなっていた27ドルラインを今週に入って明確にブレイクし、AVAXはついに30ドルを突破した。

このレベルの上抜けはテクニカル的にも重要で、次のターゲットとしては40〜44ドルの価格帯が意識されている。上昇の勢いが強まれば、さらなるボラティリティ拡大も視野に入る。

とはいえ、短期的な調整局面が訪れた場合には、20〜24ドル付近が下値支持帯として機能すると見られる。

日足のRSIはすでに70を超えており、相場が過熱気味であることを示唆しているが、同時に買いの勢いが継続している裏付けにもなっている。

アバランチ（AVAX）のエントリー＆利確ポイント

ここでは、AVAXのテクニカルチャートをもとにした売買戦略を紹介する。急騰後の過熱感はあるものの、調整局面での押し目形成が見込まれ、戦略的なエントリータイミングの見極めが求められる。

エントリーポイント：28～30ドルの押し目を注視

20日移動平均線水準の27ドル付近は、短期的なサポート帯として意識されやすい。この価格帯で反発の兆候が見られ、かつ出来高が伴えば、押し目買いの有力なエントリーポイントとなる。

利確ポイント：40～44ドルをターゲットに

2月高値の34ドルを明確に上抜けた場合、次の上値目標は節目となる40～44ドル帯。急騰時はポジションの一部を段階的に利確しながら、上昇の勢いに乗る形が望ましい。

リスク管理：28ドル割れでポジション見直し

仮にAVAXが27ドルを明確に割り込む場合、短期的な下落トレンド入りの可能性がある。その際は、20～24ドル台までの調整も視野に入れ、損切りまたはポジション縮小を検討したい。