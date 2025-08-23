BitMEX創業者アーサー・ヘイズ氏、イーサリアム2万ドルを予測

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito
監修 Shunsuke Saito 編集長
最終更新日: 8月 24, 2025

BitMEXのアーサー・ヘイズ共同創業者は21日、イーサリアム（ETH）の価格が上昇するとの見通しを明らかにした。

また、同氏はイーサリアムを買い戻したことを公表した。

ヘイズ氏は現在、台湾バイオテクノロジー企業Maelstrom社の最高投資責任者を務める。

イーサリアムの今後と市場の追い風

ヘイズ氏は以前の価格目標を更新し、イーサリアムが現在の市場サイクル終了までに1万ドルから2万ドルに急騰する可能性があると予測した。

これは、5月の5000ドル、6月の1万ドルという予測からの上方修正だ。

この発言時点で、イーサリアムは4630ドルで取引されていた。

パウエルFRB議長が利下げの可能性を示唆したことを受け、過去24時間で8%、過去60日間で90%上昇している。

ヘイズ氏の強気な姿勢は、複数の市場要因に支えられている。

同氏は、米国経済における大規模な信用拡大が、イーサリアムを2万ドルに押し上げる主なきっかけになると指摘する。

最近の機関投資家の動向も、この予測を強力に後押ししている。

投資運用企業ブラックロックによる過去の4億4000万ドルの投資や、ETFへの1日あたり5億ドルを超える資金流入が、市場の勢いを生み出している。

同社が最近2億5400万ドル相当のイーサリアムを売却した一方で、トム・リー氏のビットマインなど他の機関投資家は積極的に買い増している。

ビットマインは最近、2億2000万ドル相当のイーサリアムを追加購入した。

企業が保有するイーサリアムは合計で410万ETHを超え、供給量の3.39%を占める。

これは約170億ドルに相当する。

資産運用会社Coinbase Asset Managementのエリック・ピータース最高投資責任者もこの見解を補強している。

ヘイズ氏の過去の予測と市場全体の展望

ヘイズ氏は、大胆な市場予測で注目を集めてきた経歴を持つ。

2024年のイベントでは、ビットコイン（BTC）が2028年までに100万ドルに達する可能性を予測していた。

同氏の今回のイーサリアム予測は、資産に対する楽観的な見通しが強まっていることを示す。

イーサリアムは過去2ヶ月間、ビットコインやソラナ（SOL）など他の主要な暗号資産（仮想通貨）を上回るパフォーマンスを見せている。

スタンダードチャータード銀行も同様に強気な見通しを示している。

イーサリアムが年末までに7500ドル、2028年までに2万5000ドルに達する可能性があると予測している。

ヘイズ氏はイーサリアムだけでなく、ビットコインに対しても肯定的な見方を維持している。

同氏は、法定通貨の価値低下と伝統的な金融システムの信用拡大が、両資産の成長を牽引すると分析している。