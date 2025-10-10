ヘイズ氏、ビットコイン4年周期は終了と分析｜今後の投資戦略は？

ビットメックスのアーサー・ヘイズ共同創業者は9日、エッセイ「王よ永遠なれ！」を公開し、ビットコイン（BTC）の4年周期市場は終了したとの見解を示した。

これまで市場では、マイニング報酬が半減する半減期に連動し、約4年ごとに強気相場が訪れるという周期性が広く信じられてきた。

しかしヘイズ氏は、ビットコイン価格を動かす真の要因は半減期ではなく、米ドルや人民元といった法定通貨の供給量など、より広範な金融政策だと論じている。

鍵は金融政策にあり、約382兆円が市場へ流入する見通しの中、ビットコインは新時代の幕開けを迎えている。

法定通貨の大洪水がビットコイン 今後を押し上げる

ヘイズ氏は「4年周期の4周年を迎えるにあたり、トレーダーは歴史的なパターンを適用してこの強気相場の終わりを予測したがっている」と指摘する。

同氏は「彼らは過去になぜそれが機能したかを理解せずにこのルールを適用している。この歴史的理解がなければ、今回なぜ失敗するかを見逃してしまう」と述べた。

過去のビットコイン市場における2014年、2018年、2022年の下落局面は、特定の時期や半減期が原因ではなかった。

ヘイズ氏は、これらの年の下落は主要経済国における金融引き締め政策が直接的な引き金だったと指摘している。

同氏はビットコイン将来性をこれまでに創造された最高の貨幣形態としつつも、そのドル建て価格は法定通貨の供給と価格に左右され続けると述べている。

つまり、ビットコインの価値そのものではなく、測定に使われる通貨の尺度が変動しているというのが同氏の見方だ。

10月の利下げで上昇を続けるビットコイン

ヘイズ氏は、現在の市場が過去のサイクルと異なる点として、いくつかの重要な金融政策の動向を挙げた。

米国財務省による国債発行を通じた2兆5000億ドルの市場への資金注入や、銀行の貸出能力を高めるための規制緩和の見通しなどが含まれる。

また、インフレ率が目標を上回っているにもかかわらず、米連邦準備制度理事会（FRB）が2025年9月に利下げを再開したことも重要だ。

先物市場では、10月の利下げ確率が94%、12月の追加利下げ確率が80%と織り込まれている。

過去のサイクルでは米国と中国の金融政策が密接に関連していたが、今回、中国は引き締めから中立的、あるいは穏健な刺激策へと転換した。

これにより、現在のサイクルを中断させる可能性のあった障害が取り除かれたとの分析だ。

ヘイズ氏は「ワシントンと北京の金融当局者は、資金がより安く、より豊富になると明言している。ビットコインはこの確度の高い未来を織り込み、上昇を続ける」と述べた。

