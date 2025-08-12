アルトコイン最新動向、チェーンリンク138%上昇予測｜リップルの今後は？

アルトコイン全体の時価総額は11日、週間で約8.97%上昇し、約1.71兆円台の高値圏で推移している。

暗号資産（仮想通貨）トレーダーのアリ・マルティネス氏はXで、イーサリアム（ETH）ブロックチェーンを基盤とするアルトコインが急騰する可能性があるとの見方を示した。

これらの動向を踏まえ、リップル（XRP）の今後の動向についても注目が集まっている。

チェーンリンクは大幅上昇の可能性

マルティネス氏は14万6400人のフォロワーに対し、ブロックチェーンオラクルであるチェーンリンク（LINK）が現在の水準から約138%上昇する可能性があると述べた。

同氏は13ドルのサポートラインが維持される限り、チェーンリンクには46ドルまでの明確な道筋があると分析している。

執筆時点でチェーンリンクの価格は21.68ドルで、過去30日間で約41%上昇している。

一方で、主要な仮想通貨であるビットコイン（BTC）については慎重な見方を示した。

同氏は、ビットコインが強力なレジスタンスに直面しつつ、脆弱なサポートライン上にあるため厳しい状況にあると指摘した。

11万7000ドルに大規模なレジスタンスの壁があり、その下にはほとんどサポートがない空間が広がっていると説明した。

リップルの今後の見通しと下落リスク、アルトコイン市場動向

リップルは、決済ソリューションとして、国際送金を高速かつ低コストで実現することを目指すアルトコインだ。

リップルの今後の見通しについて、アナリストのマルティネス氏は深い調整局面、つまり価格下落のリスクを指摘している。

この分析の根拠は、テクニカル分析ツールのトム・デマークシーケンシャル指標が、XRPの3日足チャートで売りシグナルを発したことにある。

この指標は、相場のトレンドが転換する可能性を示唆するものであり、今後の価格下落を警戒する声が高まっている。

一方で、リップルは米SECとの訴訟問題の進展や、大手企業との提携など、アルトコイン市場の注目を集める材料も抱えている。

これらの動向や、大口投資家の資金流入の有無が、短期的な価格変動を超えた、中長期的なリップルの行方を左右する重要な要素になると見られている。

下落リスクを指摘する声があるものの、決済システムとしての本来の強みを活かせるかが今後の鍵となる。

ビットコインの課題を解決する新星アルトコイン

既存の主要銘柄の動向が注目される中、市場ではビットコインの取引速度の遅さといったスケーラビリティ問題に対処する新たなアルトコインが登場し、投資家の関心を集めている。

こうした新しいプロジェクトは、ビットコインが抱える根本的な課題の解決策として注目されている。

その代表格が、ビットコインのレイヤー2スケーリングソリューションとして開発されているBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによれば、ソラナ（SOL）の仮想マシンを統合することで、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、高速かつ低コストな取引を実現することを目指している。

Bitcoin Hyperは現在プレセール段階にあるが、その期待感から資金調達は目覚ましい勢いで進んでいる。

報道によると、プレセール開始から短期間で調達額は830万ドルを突破したとされている。

さらに、早期参加者には高い利回りのステーキング報酬が提供されており、こうしたインセンティブも投資家の参加を後押ししている模様だ。

既存の仮想通貨が直面する課題への解決策として、革新的な技術を持つBitcoin Hyperの今後の動向から目が離せない。