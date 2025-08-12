BTC $118,972.42 0.48%
ETH $4,251.96 0.94%
SOL $176.37 -3.71%
BNB $807.12 0.72%
XRP $3.16 -0.41%
DOGE $0.22 -2.02%
SHIB $0.000013 -2.91%
PEPE $0.000011 -4.26%
Cryptonews Industry Talk

アルトコイン最新動向、チェーンリンク138%上昇予測｜リップルの今後は？

リップル(XRP)
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
免責事項： 暗号資産は高リスクで元本割れの可能性があります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。投資判断は自己責任で行い、当サイトは損失について責任を負いません。当サイトへのアクセスにより利用規約に同意したものとみなします。当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、リンク経由取引で収益を得ることがあります。編集方針も併せてご覧ください。
上昇するチェーンリンクと下落するリップルを天秤で表現した仮想通貨のイメージ画像

アルトコイン全体の時価総額は11日、週間で約8.97%上昇し、約1.71兆円台の高値圏で推移している

暗号資産（仮想通貨）トレーダーのアリ・マルティネス氏はXで、イーサリアム（ETH）ブロックチェーンを基盤とするアルトコインが急騰する可能性があるとの見方を示した。

これらの動向を踏まえ、リップル（XRP）の今後の動向についても注目が集まっている。

チェーンリンクは大幅上昇の可能性

マルティネス氏は14万6400人のフォロワーに対し、ブロックチェーンオラクルであるチェーンリンク（LINK）が現在の水準から約138%上昇する可能性があると述べた。

同氏は13ドルのサポートラインが維持される限り、チェーンリンクには46ドルまでの明確な道筋があると分析している。

執筆時点でチェーンリンクの価格は21.68ドルで、過去30日間で約41%上昇している。

一方で、主要な仮想通貨であるビットコイン（BTC）については慎重な見方を示した。

同氏は、ビットコインが強力なレジスタンスに直面しつつ、脆弱なサポートライン上にあるため厳しい状況にあると指摘した。

11万7000ドルに大規模なレジスタンスの壁があり、その下にはほとんどサポートがない空間が広がっていると説明した。

リップルの今後の見通しと下落リスク、アルトコイン市場動向

リップルは、決済ソリューションとして、国際送金を高速かつ低コストで実現することを目指すアルトコインだ。

リップルの今後の見通しについて、アナリストのマルティネス氏は深い調整局面、つまり価格下落のリスクを指摘している。

この分析の根拠は、テクニカル分析ツールのトム・デマークシーケンシャル指標が、XRPの3日足チャートで売りシグナルを発したことにある。

この指標は、相場のトレンドが転換する可能性を示唆するものであり、今後の価格下落を警戒する声が高まっている。

一方で、リップルは米SECとの訴訟問題の進展や、大手企業との提携など、アルトコイン市場の注目を集める材料も抱えている。

これらの動向や、大口投資家の資金流入の有無が、短期的な価格変動を超えた、中長期的なリップルの行方を左右する重要な要素になると見られている。

下落リスクを指摘する声があるものの、決済システムとしての本来の強みを活かせるかが今後の鍵となる。

ビットコインの課題を解決する新星アルトコイン

既存の主要銘柄の動向が注目される中、市場ではビットコインの取引速度の遅さといったスケーラビリティ問題に対処する新たなアルトコインが登場し、投資家の関心を集めている。

こうした新しいプロジェクトは、ビットコインが抱える根本的な課題の解決策として注目されている。

その代表格が、ビットコインのレイヤー2スケーリングソリューションとして開発されているBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによれば、ソラナ（SOL）の仮想マシンを統合することで、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、高速かつ低コストな取引を実現することを目指している。

Bitcoin Hyperは現在プレセール段階にあるが、その期待感から資金調達は目覚ましい勢いで進んでいる。

報道によると、プレセール開始から短期間で調達額は830万ドルを突破したとされている。

購入を検討する方は、Bitcoin Hyper買い方記事を参照されたい。

さらに、早期参加者には高い利回りのステーキング報酬が提供されており、こうしたインセンティブも投資家の参加を後押ししている模様だ。

既存の仮想通貨が直面する課題への解決策として、革新的な技術を持つBitcoin Hyperの今後の動向から目が離せない。

Bitcoin Hyperを見てみる

ビットコインニュース
ハーバード大学基金、ビットコインETFに172億円超を投資
2025-08-11 13:00:57
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
8月第2週の仮想通貨ニュース｜リップル社と米SECの訴訟終結など
2025-08-11 12:58:08
,
筆者 Naoki Saito
金融・経済ニュース
トランプ氏支援企業、15億ドル調達へ｜仮想通貨で上場目指す
2025-08-10 21:48:29
,
筆者 Daisuke F.
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,154,254,703,694
5.3
トレンドの仮想通貨
ビットコインニュース
ハーバード大学基金、ビットコインETFに172億円超を投資
2025-08-11 13:00:57
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
8月第2週の仮想通貨ニュース｜リップル社と米SECの訴訟終結など
2025-08-11 12:58:08
,
筆者 Naoki Saito
金融・経済ニュース
トランプ氏支援企業、15億ドル調達へ｜仮想通貨で上場目指す
2025-08-10 21:48:29
,
筆者 Daisuke F.

注目記事

Industry Talk
ビットコイン今後を左右する4年サイクルの終焉｜80%暴落時代は終わり？
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-12 05:40:00
ブロックチェーンニュース
中国、ステーブルコイン規制強化｜証券会社に宣伝停止を指示
Eiji M.
Eiji M.
2025-08-11 22:21:35
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム