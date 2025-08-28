Aave、機関向けサービス「Horizon」ローンチ｜RWAを担保利用

最終更新日: 8月 28, 2025

分散型レンディングプロトコルAaveを開発するAave Labsは27日、機関投資家向けプラットフォームHorizonを正式にローンチした。

この新プラットフォームにより、適格な機関投資家はトークン化された米国債などを担保として、ステーブルコインを借り入れることが可能になる。

Horizonは、許可制のAave V3を基盤に構築され、借り入れ可能なステーブルコインには、サークル社のUSDC、リップル社のRLUSD、Aave独自のGHOなどが含まれる。

担保資産としては、CentrifugeのJAAAやJTRSY、SuperstateのUSTB（米国債担保トークン）などがサポートされる。

The Horizon RWA market by Aave Labs is live. pic.twitter.com/veUi9quMxs — Aave (@aave) August 27, 2025

RWA市場とDeFiの架け橋

今回のローンチは、急速に成長する現実資産（RWA）のトークン化市場に対応するものだ。

業界分析によると、この市場は260億ドルを超える規模に達しているが、コンプライアンス要件から分散型金融（DeFi）プロトコルとの統合に課題を抱えていた。

Horizonは、許可制のアクセスとDeFiの透明性を組み合わせることで、このギャップを埋めることを目指す。

サークル、チェーンリンク、ウィズダムツリーといった主要企業との戦略的提携が、プラットフォームの信頼性とインフラを支えている。

Aaveは、以前の機関投資家向けフレームワークArcの教訓を活かし、規制を遵守しつつ24時間アクセス可能な資本効率の高いインフラへの需要に応える。

これにより、これまでDeFi内で活用が限られていた資産に新たな実用性が生まれる。

機関投資家の動向

Horizonは、機関投資家が保有するトークン化されたRWAを売却することなく、短期的な流動性を確保する手段を提供する。これにより、より高度な戦略や資本配備が可能になる。

DefiLlamaのデータによると、Aaveはプラットフォーム全体で660億ドル以上の総ロック資産（TVL）を管理しており、業界をリードする地位を活かしてこのサービスを開発した。

同プラットフォームは現在、RWA市場の大半を占めるイーサリアム（ETH）基盤のトークン化資産に焦点を当てている。

一方、AAVEトークンは今回の発表後、ビットコインETFから11億5,000万ドル以上の資金が流出などが影響し、過去24時間で3%下落している。