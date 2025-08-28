BTC $112,910.08 1.64%
ETH $4,570.72 -0.36%
SOL $211.04 4.22%
BNB $869.74 1.23%
XRP $3.00 -0.14%
DOGE $0.22 1.54%
SHIB $0.000012 0.84%
PEPE $0.000010 -0.13%
Cryptonews DeFiニュース

Aave、機関向けサービス「Horizon」ローンチ｜RWAを担保利用

DeFi イーサリアム(ETH)
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
最終更新日: 
伝統的な金融ビルと未来的な分散型金融ネットワークが融合する様子のCG画像

分散型レンディングプロトコルAaveを開発するAave Labsは27日、機関投資家向けプラットフォームHorizonを正式にローンチした。

この新プラットフォームにより、適格な機関投資家はトークン化された米国債などを担保として、ステーブルコインを借り入れることが可能になる。

Horizonは、許可制のAave V3を基盤に構築され、借り入れ可能なステーブルコインには、サークル社のUSDC、リップル社のRLUSD、Aave独自のGHOなどが含まれる。

担保資産としては、CentrifugeのJAAAやJTRSY、SuperstateのUSTB（米国債担保トークン）などがサポートされる。

RWA市場とDeFiの架け橋

今回のローンチは、急速に成長する現実資産（RWA）のトークン化市場に対応するものだ。

業界分析によると、この市場は260億ドルを超える規模に達しているが、コンプライアンス要件から分散型金融（DeFi）プロトコルとの統合に課題を抱えていた。

Horizonは、許可制のアクセスとDeFiの透明性を組み合わせることで、このギャップを埋めることを目指す。

サークル、チェーンリンク、ウィズダムツリーといった主要企業との戦略的提携が、プラットフォームの信頼性とインフラを支えている。

Aaveは、以前の機関投資家向けフレームワークArcの教訓を活かし、規制を遵守しつつ24時間アクセス可能な資本効率の高いインフラへの需要に応える。

これにより、これまでDeFi内で活用が限られていた資産に新たな実用性が生まれる。

機関投資家の動向

Horizonは、機関投資家が保有するトークン化されたRWAを売却することなく、短期的な流動性を確保する手段を提供する。これにより、より高度な戦略や資本配備が可能になる。

DefiLlamaのデータによると、Aaveはプラットフォーム全体で660億ドル以上の総ロック資産（TVL）を管理しており、業界をリードする地位を活かしてこのサービスを開発した。

同プラットフォームは現在、RWA市場の大半を占めるイーサリアム（ETH）基盤のトークン化資産に焦点を当てている。

一方、AAVEトークンは今回の発表後、ビットコインETFから11億5,000万ドル以上の資金が流出などが影響し、過去24時間で3%下落している。

Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,125,171,614,637
2.93
トレンドの仮想通貨

注目記事

ビットコインニュース
メタプラネット、1303億円調達でビットコイン追加購入へ
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-08-28 13:20:25
ビットコインニュース
JAN3代表が日本の政治家と会談｜BTC準備金の重要性を訴える
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-08-28 13:13:14
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム