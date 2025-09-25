リップル（XRP）が3％上昇｜機関提携とFXRPローンチが後押し

リップル（XRP）の価格は25日、24時間で約3%上昇し、2.9ドル台を回復した。

この価格上昇の主な要因は、リップルがブラックロックやヴァンエックといった大手資産運用会社との提携を発表したことにある。

さらに、24日にフレアネットワークが自社のブロックチェーン上でFXRPの正式ローンチを発表したことが、投資家の市場心理を後押しし、信頼感を高める結果となった。

企業向け流動性強化とFXRPローンチでリップル価格上昇

9月23日、リップル社のブラッド・ガーリングハウスCEOは、ブラックロックやヴァンエックなどの大手資産運用会社と提携し、XRPを機関投資家向けの「ブリッジ通貨」として活用する新しい仕組みを導入すると発表した。

このシステムでは、資金の即時償還が可能となり、RLUSDやETHを経由した迅速な資金移動が実現。さらに、近日中にはRLUSD/XRPL対応も予定されており、企業向けのオンチェーン流動性を大幅に向上させることが期待されている。

また、XRPの価格上昇には、9月24日にフレアネットワークがFAssetsプロトコルを通じてFXRPを正式にローンチしたことも影響している。

FXRPは、XRP保有者がXRPをロックし、1:1の割合でERC-20互換トークンを発行できる仕組みで、フレアネットワーク内で貸出や借入、流動性提供、利回り生成などのDeFi機能が利用可能になる。

これにより、XRPは単なる決済手段を超え、より広範な金融エコシステムでの利用が促進される。

ローンチ後、数時間で710万ドル相当のXRPがフレアの主要ウォレットに流入し、初週の発行上限500万FXRPが4時間で消化されるなど、注目を集めた。

リップル社はこの仕組みを「XRP保有者に新たな機会を提供する」とし、企業向けにもフレアネットワークのXRPを活用したDeFiフレームワークが採用される動きが見られると伝えている。

このような新たな流動性強化策やDeFiへの進出により、XRPはさらに価値を高め、今後の仮想通貨市場動向に大きな影響を与えると予想されている。

リップル（XRP）の今後の価格予測（9月25日最新）

XRPの今後の価格動向を予測するために、週足と日足のチャートを基に、重要なテクニカル指標を使って分析していく。

XRP週足チャート分析

出典：TradingView XRP/USD 週足（2021年～現在まで）

XRPの週足チャートを見ると、長期的な上昇トレンドが続いており、2023年9月には20週移動平均線（MA）が100週MAを上回るゴールデンクロスを形成。このクロスは上昇トレンドの強さを示す重要なシグナルだ。

しかし、現在100週MAからの乖離が大きくなっており、過熱感が高まりつつある。歴史的に、このような乖離は調整局面を迎える前兆となることが多いため、注意が必要だ。

それでも、全体的な上昇トレンドに大きな変化はなく、今後も上昇基調を維持する可能性が高い。

現在、20週MA付近の2.7ドルでサポートされ、反発している様子が見られ、このラインを基準に再び上昇を試みる展開が考えられる。

相対力指数（RSI）は70を超えており、買われ過ぎのシグナルが点灯しているが、20週MA付近のサポートが固ければ、さらに上昇する余地が残されている。

XRP日足チャート分析

出典：TradingView XRP/USD 日足（2025年3月～現在まで）

日足チャートでは、7月初めに20日MAが100日MAを突破するゴールデンクロスが発生し、価格を一時的に3.6ドルという史上最高値に押し上げた。

最近の価格調整は、短期的な利益確定売りによるもので、過熱状態を冷ます一時的な現象と言える。

現在、100日MA近くの2.8ドル付近で反発しており、ここが新たなサポートラインとして機能すると見込まれる。

今後、日足チャートで3ドルを突破すれば、再び上昇の勢いがつく可能性が高い。

一方、もし2.8ドルを下回るような動きがあれば、次のサポートラインである2.7ドル近辺まで価格が下がる可能性がある。

日足のRSIは50近辺で横ばいとなっており、売りと買いのバランスが取れている状態だが、取引量が増えると再び上向きに転じる可能性が高い。

XRPのエントリー＆利確ポイント

XRPは現在上昇トレンドにあり、テクニカル指標を元にエントリーと利確のタイミングを慎重に見極める必要がある。

エントリーポイント：2.7ドル〜2.8ドルの押し目狙い

XRPは直近で2.7ドル〜2.8ドルのサポートを受けており、ここで反発が見られるとエントリーのタイミング。特に20日移動平均線（MA）付近で安定し、出来高を伴った反発があれば、短期的な上昇を狙える。

利確ポイント：3ドル〜3.2ドルを第一目標に

XRPが3ドルを突破すると、次の利確ポイントとして3.2ドルが視野に入る。上昇が続けば、次は3.5ドルを目指すことになるが、段階的に利確しリスクを管理するのがポイント。

リスク管理：2.7ドル割れに注意

もしXRPが2.7ドルを明確に割ると、2.2ドル付近までの調整が見込まれる。損切りラインは2.6ドルに設定し、下落兆候が出たら早めにポジションを切るのが鉄則。

全体相場がリスクオフに傾いた場合、XRPも連動して下落する可能性が高いため、柔軟に対応することが重要だ。