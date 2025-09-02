リップル（XRP）が7月来安値を更新｜今後の反発可能性を分析

リップル（XRP）の価格は2日、7月初旬以来の安値となる2.7ドル台まで下落した。

下落の背景には、Ripple Labs（リップル社）による1億XRPのエスクロー解除がある。本来は定例のトークン供給だが、需給のバランスが崩れやすい地合いと重なり、価格に下押し圧力を与えた。

さらに、暗号資産（仮想通貨）市場全体の方向感のなさや、弱気に傾いた投資家心理が新規資金の流入を抑制。これらがXRPの下落に追い打ちをかけた。

その結果、XRPの時価総額は164億ドルに縮小。年初来高値の201億ドルから約25％の減少となっている。

短期的な売り圧強まるリップル｜ETF承認が今後の反転のカギに

リップル社は、毎月1億XRPをエスクローから計画的に解除しているが、今回はその解放タイミングで大口の売買が重なり、市場に供給過剰感が広がった。

Whale Alertによると、5億XRP（約13.8億ドル相当）が一時的に移動し、大半は再ロックされたものの、短期的な供給増への警戒感が投資家心理を冷やしている。

同社は通常、6〜9億XRPを再びエスクローに戻す運用を続けており、長期的な供給リスクは限定的とされる。

とはいえ、7月以降の機関投資家による清算総額が19億ドルに達しており、季節的に弱含みやすい9月相場と相まって、短期的には売り優勢の地合いが続いている。

加えて、リップルのステーブルコインRLUSDも価格動向に影を落としている。

供給量は過去30日で16％増の7億ドル超に達し、成長の兆しを見せる一方で、アクティブアドレス数・取引数・ボリュームのいずれもが大幅に減少しており、実需の弱さが際立っている。

一方で、米SECによるリップルETFの承認判断が10月に迫っており、承認確率は80％超に上昇。市場はこれを徐々に織り込みつつあり、中長期では反発の起点となる可能性も視野に入る。

今回の下落は、供給懸念と仮想通貨市場センチメント悪化が重なった一時的な動きにすぎない可能性もある。

規制進展と市場の信頼回復が今後の鍵を握る局面にある。

【9月2日最新】XRPのチャート分析｜短期の調整 vs 中長期の上昇トレンド

ここでは、リップル（XRP）の週足・日足チャートをもとに、今後の価格動向をテクニカル視点から読み解いていく。

週足：調整の兆しはあるが、構造的な上昇は継続中

出典：TradingView XRP/USD 週足（2021年～現在まで）

XRPは依然として中長期的な上昇トレンドを維持している。

2023年9月に20週移動平均線（MA）が100週MAを上抜け、ゴールデンクロスが確定。これがトレンドの強気基盤を形づくった。

現在の価格は100週MAを大きく上回って推移しており、市場の過熱感や割高感を示唆する動きにも見える。この水準での乖離は、過去にも一時的な調整局面の前兆となるケースが多い。

とはいえ、相対力指数（RSI）は40台前半で中立圏にあり、売られ過ぎの水準には達していない。

短期的には2.6ドル付近（20週MA）までの押し目が想定されるが、全体的には上昇バイアスが優勢な状況が続いている。

日足：短期サポートを試す展開、モメンタム回復なるか

出典：TradingView XRP/USD 日足（2024年～現在まで）

日足では、2025年3月以降、XRPは1.8〜2.5ドルのボックス相場で推移していたが、7月初旬に20日MAが100日MAを上抜けるゴールデンクロスが出現。

強い買いが入り、一時3.6ドルの過去最高値まで上昇した。

その後は急落し、現在は2ドル台後半まで戻してきているが、これは短期筋による利確売りの影響が大きい。

今の価格帯は、100日MA（2.65ドル前後）付近のサポートゾーンに接近しており、この水準を守れるかが目先の焦点となる。

防衛できれば上昇再開の可能性が高い一方で、割り込めば2.4ドル付近までの下値余地が出てくる。

RSIは日足でも40台で中立をキープしており、売られ過ぎに近づきつつあるが、反転にはまだ明確なシグナルが出ていない。

全体として、中長期では強気な構造が崩れていないが、短期的にはサポート割れに対する警戒感が必要な局面といえる。

リップル（XRP）のエントリーポイントと利確戦略

週足・日足のテクニカルをベースに、XRPの戦略的な売買ポイントを整理する。中長期では上昇トレンドを維持しつつも、短期的にはサポート攻防の局面。今は押し目狙いと利確判断の見極めが問われる場面だ。

エントリーポイント：2.60ドル前後のサポートを試す展開

現在、XRPは100日移動平均線が位置する2.60ドル近辺で下げ止まりを試しており、この水準は20週MAとも重なる強力な支持帯。過去にも反発が見られた水準で、下ヒゲや出来高の反転シグナルが出れば、分散的な買いを検討できる。

ただし、2.60ドルを明確に割り込むようであれば、次のサポート候補は2.40ドル付近まで見ておくべき。早期の反発がなければエントリーは見送り、再構築を狙うのが得策。

利確ポイント：2.95ドルを抜ければ3.30ドル台が視野に

まず注目したいのは、2.95ドル前後のレジスタンス突破。ここを明確に上抜ければ、3.30ドル台までの戻りを狙える。これは7月高値圏であり、一部利確ラインとして有効。その後の勢い次第では、3.60ドルの年初来高値を目指す展開もあり得る。

短期トレードでは、2.95〜3.05ドルのゾーンで部分的な利確を入れつつ、残りを伸ばすスタンスがバランス良好。

リスク管理：2.60ドル割れは一時撤退も視野に

2.60ドルを終値ベースで明確に割るようであれば、短期的な下落リスクが強まる。次の下値ターゲットは2.40ドル付近で、そこまでは調整余地がある。

このラインを守れない場合は、無理にポジションを維持せず一度撤退し、仕切り直す判断が賢明。急落局面でのナンピンや追撃買いはリスクが高く、あくまでサポート反発を確認してからのエントリーが基本。

総評

XRPは、2.60ドルの支持線を守れるかが直近の焦点。ここを維持した上で2.95ドルを超えることが反発再開のシグナルとなる。中長期のトレンドは依然として強く、ETF承認関連のファンダメンタルズも後押し要因となる可能性が高い。

テクニカル＋ニュースのダブルチェックを前提に、押し目買い＆段階的利確を軸に戦略を組み立てるのが有効だ。