Cryptonews 相場分析

XRP、利益確定売りとインフレ懸念で反落｜今後の価格動向は？

リップル(XRP) 価格分析
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
筆者について

Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。

監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

最終更新日: 
免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。
XRP価格分析アイキャッチ

リップル（XRP）の価格は22日、24時間比で2.5%、週間比で8.7%下落し、2.85ドル付近で取引されている

この動きは、投資家たちによる利益確定の売りが影響しており、さらに連邦公開市場委員会（FOMC）の7月の議事録がインフレ懸念を浮き彫りにしたことが背景にある。

これらの要因が相まって、リスク回避ムードが暗号資産（仮想通貨）市場全体に広がった。

一時3ドルに達するも反転、売り圧力強まる

XRPは前日、一時的に3ドルの心理的な抵抗線を突破する場面があったが、その後急速に反転した。

オンチェーン分析プラットフォームSantimentのデータによると、過去24時間で実現利益が3億ドルを超え、これが長期的・短期的な保有者からの売り圧力を加速させた。

結果として、XRPの仮想通貨取引所への純流入は7680万ドルに達し、これは7月19日以来の高水準となった。

この急激な流入は、売却活動の活発化を示しており、XRPの供給の90%以上が利益圏にある現状では、XRPは今後さらに売りが進む可能性が高い。

FOMC議事録と市場反応がXRPに影響

XRPの反落には、FOMCの議事録におけるインフレ懸念が大きな影響を与えた。

議事録では、インフレ率の上昇を懸念する連邦準備制度理事会（FRB）の姿勢が鮮明となり、金利政策においてインフレデータが優先される意向が示された。

これにより、9月の利下げ期待が後退したことが明らかに。最近発表されたインフレ指標が予想を上回ったことも重なり、ビットコインのみならずイーサリアムを含む主要アルトコインも全体的に値下がりした。

XRPもその影響を受け、価格のボラティリティが増加。

また、ビットコインの市場占有率（ドミナンス）は57.8%に上昇し、アルトコイン全体の流動性が圧迫されている状況だ。

先物市場におけるオープンインタレストは過去1週間でやや減少したが、極端なレバレッジ取引の影響は見られない。

ジャクソンホールでのパウエル議長の講演に注目

市場参加者の関心は、明日8月23日のジャクソンホールでのパウエルFRB議長の講演に向かっている。もしその内容がタカ派的な内容になると、さらに売り圧力が強まる可能性が高い。

しかし、中長期的には、規制の明確化やETFの承認に対する期待が市場を逆転させる要因となる可能性もある。

したがって、投資家は引き続きマクロ経済イベントやオンチェーンデータに注視していく必要がある。

テクニカル分析によるリップル（XRP）の今後の見通し

XRPは7月に一時3.6ドルの最高値をつけたが、現在は2ドル台に下落。ここからは週足と日足のテクニカル指標を元に、XRPの短期・中長期の価格動向を見ていく。

週足チャート：強気のトレンドは継続

XRP週足チャート

出典：TradingView XRP/USD 週足（2023年～現在まで）

XRPの週足チャートを見ても、明確な上昇トレンドが継続中だ。

2023年9月には20週移動平均線が100週移動平均線を上抜けるゴールデンクロスが発生し、中長期的な上昇トレンドの基盤が固まった。

現在、XRPの価格は100週移動平均線から大きく乖離しており、市場は過熱している状態にある。

また相対力指数（RSI）は65付近で推移しており、モメンタムは若干弱まっているため、短期的には調整のリスクが高まっていると言える。

20週移動平均線付近、すなわち2.5ドル程度までの調整が現実味を帯びているが、中長期的には上昇トレンドが継続する可能性が高い。

日足チャート：短期的な調整後、再度上昇する可能性

XRP日足チャート

出典：TradingView XRP/USD 日足（2024年～現在まで）

日足チャートにおいては、2025年3月以降、XRPは1.8ドルから2.5ドルのレンジ内で安定した推移を見せていたが、7月初旬に20日移動平均線が100日移動平均線を上回るゴールデンクロスが発生。

このシグナルに伴い取引量が急増し、価格は3.6ドル台に達した。

その後、2ドル台後半への価格調整が見られるが、これは短期的な利益確定の影響が強いと考えられる。

現在、100日移動平均線の2.6ドル付近が重要なサポートラインとなっており、このラインが維持されれば短期的に再上昇する可能性がある。

しかし、もしこのサポートラインを下抜けた場合、2.4ドル付近までのさらなる調整が予想される。

RSIは現在、中立圏を下回っており、弱気のモメンタムが強まっていることが示唆される。

ただし、100日移動平均線は依然として上向きであり、これが上昇トレンドを支える要因となっている。

エントリーポイントと利確ポイント

XRPの今後の価格動向を見据えたエントリーポイントと、リスクを抑えながら利益を最大化するための利確ポイントを整理する。

  • エントリーポイント：2.5ドル付近で調整後、反発を確認できれば〇。100日移動平均線（2.6ドル付近）でもサポートが期待されるため、そこでも反発を確認してエントリーのチャンス。
  • 利確ポイント：2.8〜3.0ドルで利益確定目安。再上昇後、3.0ドル台後半まで伸びる可能性が高いが、トレンドを維持しつつ段階的に利確。
  • リスク管理：2.4ドル付近が下値支持帯。割れるとトレンド転換のサインと判断し、ストップロスを2.4ドル以下に設定。
