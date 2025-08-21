BTC $113,339.91 -0.38%
Cryptonews ビットコインニュース

Xapo銀行、世代間の資産移動がビットコイン普及を促進すると分析

ビットコイン(BTC)
最終更新日: 
古い世代から新しい世代へ、ビットコインを含む富が受け継がれる様子を象徴する画像

Xapo銀行は20日、世代間の大規模な富の移転がビットコインの普及を促進する可能性があると分析した

同銀行が公開した報告書によれば、2030年までに米国で10兆6000億ドルの富がベビーブーマー世代から若い世代へ移行すると予測される。さらに、同期間に欧州で3兆5000億ドル、アジアで2兆8000億ドルの資産が移転される見込みだ。

この巨大な富の移転と呼ばれる現象は、現代史上最大級の資産移動の一つとなる。

ビットコインの今後と市場への影響

報告書は、若い相続人が上の世代と比較してデジタル資産に著しく高い関心を示している点を強調している。これにより、ビットコイン（BTC）が相続資産ポートフォリオの中核をなす可能性が指摘される。

Xapo銀行は、世代間での富の移転によって今後20年間で1600億ドルから2250億ドルがビットコインへ流入する可能性があると分析。これは、1日あたり約2000万ドルから2800万ドルの買い圧力に相当する。

暗号資産（仮想通貨）の相続には、秘密鍵の紛失や取引所のセキュリティーの脆弱性といった課題が伴う。これに対応するため、Xapo銀行はビットコイン受益者プログラムを開発した。

このプログラムは、世代を超えて仮想通貨資産を安全に移転することを目的としている。

制度的受容と市場の成長

この動きの背景には、ミレニアル世代やZ世代がベビーブーマー世代よりもデジタル資産に積極的であるという嗜好の違いがある。

法規制の不確実性は依然として課題であるが、信頼性の高い解決策を提供している金融機関にとっては好機となる。

Xapo銀行はジブラルタルを拠点とする認可済みプライベートバンクとして、伝統的な銀行業務と仮想通貨サービスを融合している。同社のセーマス・ロッカCEOは、伝統的な資産管理と仮想通貨インフラの統合を積極的に推進している。

デジタル資産管理市場は2025年に73億8000万ドルと評価され、2029年までに147億8000万ドルに達すると予測される。この市場は年平均成長率14.2％で拡大しており、機関投資家の関心も高まっている。

Xapo銀行のサービスは相続計画にとどまらず、ビットコインや米ドルでの収益獲得、ステーブルコインを利用した国際送金機能なども提供する。

ブロックチェーン技術を伝統的な金融システムに統合する動きは、業界全体のトレンドとなりつつある。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
