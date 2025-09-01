トランプ氏関連WLFI、ステーブルコインUSD1をソラナに展開

トランプ米国大統領関連のDeFiプロジェクトWorld Liberty Financial（WLFI）は1日、同社が発行するステーブルコインUSD1をソラナ（SOL）ブロックチェーン上でリリースした。

USD1は4月にイーサリアム（ETH）、BNBスマートチェーン、トロン（TRON）の各ネットワークでローンチされたステーブルコインだ。

現在の流通供給量は約24億ドルに上る。

USD1 is now live on Solana – where capital markets finally move at internet speed.



USD1 is a stablecoin redeemable on a 1:1 basis for the U.S. Dollar, built for speed and control, running on a fast and scalable financial layer in DeFi.



USD1 brings stability. Solana brings… pic.twitter.com/FTNw3ChLCn — WLFI (@worldlibertyfi) September 1, 2025

ソラナ展開の背景と今後の市場への影響

今回の拡大は、停滞していたUSD1の供給量増加が目的だ。

イーサリアムを上回る高速処理性能を持つソラナのDeFiエコシステムを取り込み、より高い利回りを求めるユーザーを呼び込む狙いだ。

WLFIはガバナンストークンWLFIのリリースと連携させ、市場での相乗効果を目指す。

技術統合も進み、チェーンリンク（LINK）のCCIPをソラナに導入する。

ソラナ最大のレンディングプロトコルKamino Financeとも提携し、専用保管庫を設置した。

主要プロジェクトのRaydiumやBONK.funも統合を示唆しており、ソラナ今後の安定性と期待が高まっている。

ステーブルコイン市場競争とソラナ今後の展望

暗号資産（仮想通貨）市場で成長著しいUSD1だが、テザーの牙城を崩すには至っていない。

EthenaのUSDeなど競合に遅れをとりつつも、多角的なマルチチェーン展開で競争力強化を図る。

WLFIは、CharlesWLFIというアカウントの出現で信憑性が問われたが、共同創設者がメンバーと認め懸念を払拭した。

トランプ氏との関連から規制の噂もあるが、具体的な報告はない。

2025年、PayPalのPYUSDやリップル（XRP）のRLUSDなどがテザーのシェアを奪い、市場の勢力図は変化している。

アナリストは、WLFIのソラナ統合がこの動きを加速させると分析している。

発行された1億USD1は、ステーブルコイン総供給量の4.2%に相当し、160億ドルのソラナDeFi市場獲得への強い意志を示す。

ソラナの取引量急増やWLFIトークンのエアドロップも、今後の採用を後押しする見込みだ。

