Industry Talk

トランプ氏関連WLFI、ステーブルコインUSD1をソラナに展開

アルトコイン ソラナ(SOL)
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
最終更新日: 
ソラナのロゴカラーと融合したWorld Liberty Financialの金色の鷲のエンブレム

トランプ米国大統領関連のDeFiプロジェクトWorld Liberty Financial（WLFI）は1日、同社が発行するステーブルコインUSD1をソラナ（SOL）ブロックチェーン上でリリースした

USD1は4月にイーサリアム（ETH）、BNBスマートチェーン、トロン（TRON）の各ネットワークでローンチされたステーブルコインだ。

現在の流通供給量は約24億ドルに上る。

ソラナ展開の背景と今後の市場への影響

今回の拡大は、停滞していたUSD1の供給量増加が目的だ。

イーサリアムを上回る高速処理性能を持つソラナのDeFiエコシステムを取り込み、より高い利回りを求めるユーザーを呼び込む狙いだ。

WLFIはガバナンストークンWLFIのリリースと連携させ、市場での相乗効果を目指す。

技術統合も進み、チェーンリンク（LINK）のCCIPをソラナに導入する。

ソラナ最大のレンディングプロトコルKamino Financeとも提携し、専用保管庫を設置した。

主要プロジェクトのRaydiumやBONK.funも統合を示唆しており、ソラナ今後の安定性と期待が高まっている。

ステーブルコイン市場競争とソラナ今後の展望

暗号資産（仮想通貨）市場で成長著しいUSD1だが、テザーの牙城を崩すには至っていない。

EthenaのUSDeなど競合に遅れをとりつつも、多角的なマルチチェーン展開で競争力強化を図る。

WLFIは、CharlesWLFIというアカウントの出現で信憑性が問われたが、共同創設者がメンバーと認め懸念を払拭した。

トランプ氏との関連から規制の噂もあるが、具体的な報告はない。

2025年、PayPalのPYUSDやリップル（XRP）のRLUSDなどがテザーのシェアを奪い、市場の勢力図は変化している。

アナリストは、WLFIのソラナ統合がこの動きを加速させると分析している。

発行された1億USD1は、ステーブルコイン総供給量の4.2%に相当し、160億ドルのソラナDeFi市場獲得への強い意志を示す。

ソラナの取引量急増やWLFIトークンのエアドロップも、今後の採用を後押しする見込みだ。

ソラナの成長が生む投資機会、ミームコインSnorter Bot

WLFIのような大規模プロジェクト参入により、ソラナエコシステム全体の信頼性は向上する。

成長に伴い、高リターンを狙うトレーダーの活動も活発化している。

特に極端な価格変動を伴うミームコイン市場では、高度な取引ツールへの需要が高まっている。

この需要に応えるのが、ソラナに特化したテレグラムベースの自動取引ツールSnorter Bot（SNORT）だ。

ホワイトペーパーによると、新規トークンローンチのスナイピングや有力トレーダーのコピー取引を1秒未満で実行可能にする。

数時間で数十倍に跳ね上がるミームコイン取引で決定的な優位性をもたらす。

さらに、85%という高い有効性を持つ詐欺プロジェクト検出機能も搭載し、投資リスクを管理しながら取引できる環境を提供する。

Snorter Botは詐欺ではないかという声も一部で上がっているが、現在プレセールで360万ドル以上を調達し、市場の期待は非常に高い。

Snorter Botの購入は公式サイトから可能だ。

ミームコインと自動取引ボットを融合させたSnorter Botは、ソラナエコシステムの新たな潮流を捉える可能性を秘めた銘柄として注目されている。

プレセールは段階的に価格が上昇するため、Snorter botの今後の動向が注目される。

Snorter Botを見てみる
ビットコインニュース
メタプラネット、ビットコイン追加購入｜保有総額2万BTC突破
Eiji M.
Eiji M.
2025-09-01 19:18:38
Industry Talk
トランプ氏関連WLFI、ステーブルコインUSD1をソラナに展開
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-01 17:40:00
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
