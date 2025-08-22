トヨタ、新ブロックチェーンMON構想を公開｜アバランチ活用

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Shunsuke Saito 編集長 Shunsuke Saito 筆者について Crypto News... 著者の記事を読む 最終更新日: 8月 22, 2025

トヨタブロックチェーンラボは20日、新たなブロックチェーン基盤MON（Mobility Orchestration Network）に関する技術文書を公開した。

同組織は2019年4月に設立されたグループ横断の仮想組織であり、今回の発表はこれまでの研究を発展させたものだ。

MONは「モビリティのためのブロックチェーン層」と位置付けられ、モビリティエコシステムに信頼を組み込み、現実世界のモビリティ資産の価値をグローバルに循環させることを目指す。

この技術文書は、アバランチ AVAX -2.73%ブロックチェーンの開発を主導するAva Labsと、技術協力を行ったTISの支援を受けて作成された。

Why did Toyota Blockchain Lab build its prototype for vehicle finance and mobility on Avalanche 🔺?



Every other EVM chain = one L1.



Avalanche = infinite L1s. pic.twitter.com/uxPNbjP9dx — Avalanche🔺 (@avax) August 19, 2025

モビリティ業界の課題とMONの役割

MONは、現在のモビリティシステムが抱える根本的な課題に対応する。

データの所有権が断片化し、業界横断での連携が非効率であるため、円滑な価値の流通が妨げられているのが現状だ。

トヨタはモビリティを、製造、所有、登録、保険など複数の事業体が関わる「社会システム的存在」と分析する。

この複雑さが組織や業界、国境を越えた価値の流れを阻害している。

MONは既存の地域システムを置き換えるのではなく、各地域の事業者が導入可能なプロトコルとして設計された。

このアプローチは、多様な企業が中央集権的な管理者に依存せず、安全に対話することを可能にする。

従来は分断されていたモビリティ関連のステークホルダー間の信頼問題を解決する狙いがある。

アバランチの技術を活用

MONの基盤技術としてアバランチが採用された背景には、明確な技術要件があった。

1秒未満で完了するトランザクションのファイナリティ、モビリティの大容量データを処理する拡張性、そして複雑な交通網に必要な相互運用性だ。

MONの試作品は4つの層で構成される。

分散型台帳として機能するアバランチを基盤に、データアクセスを管理する層、決済や保険などのサービスを調整する層、そして利用者向けのアプリケーションと接続するインターフェース層だ。

この構造により、車両の利用状況、保険請求、カーボンクレジット、ライドシェアやEV充電のスマートコントラクトなど、多様な要素の透明な検証が可能になる。

こうしたブロックチェーンの活用は、一般的な仮想通貨の枠を超え、実社会の課題解決に貢献する可能性を示している。

MONは、トヨタが以前に発表した「Woven City」構想とも連携し、統合されたモビリティエコシステムの実現に向けた戦略的な一歩と言えるだろう。