ETH5000ドルに迫るか｜市場転換後の牽引役でBTC新興銘柄が浮上

投資調査会社ファンドストラット・キャピタルのトム・リー最高情報責任者はこのほど、イーサリアム（ETH）とビットコイン（BTC）の通貨ペア比率が0.087の抵抗線を上抜けた場合、イーサリアムの価格が5000ドルまで上昇する可能性があるとの見方を示した。

リー氏によると、0.087を明確に上抜けることは、20世紀にウォール街を再編したマクロ経済の移行に匹敵する規模の、イーサリアムにとっての構造的な転換を示すものになるという。

イーサリアムは今後、いずれの銀行よりも大きくなる？

イーサリアム戦略企業ビットマインの会長も務めるリー氏は、同社がイーサリアムの主要な企業保有者の一つとして位置づけられていることを明らかにした。

ビットマインは直近1週間で20万3826 ETHを追加取得し、現在合計で320万ETHを保有している。リー氏はこの保有量がイーサリアム総供給量の約2.7%に相当するとし、長期的には5%の保有を目指す目標を掲げている。

同氏は今年のTOKEN2049シンガポールで「金本位制以来のウォール街最大の構造転換」と題した基調講演を行い、イーサリアムがウォール街のオンチェーン化における金融インフラになりつつあると主張。

「世界の金融活動の半分がオンチェーン化すれば、それを決済するチェーンはどの銀行や取引所よりも大きくなる。今日、そのチェーンはイーサリアムだ」と同氏は語った。

この状況を、1971年に米国が金本位制を離脱した後、米ドルが金の裏付けを失いながらも世界的な普及を通じて金融帝国を築いた歴史になぞらえた。

リー氏は、イーサリアムが決済における優位性を通じて、次世代のグローバル金融を牽引すると考えている。

近年の市場で見られた大規模なレバレッジ解消イベントにもかかわらず、同氏は強気な見通しを維持し、現在の価格のずれは機関投資家にとって魅力的な買い集めの好機であると強調した。

次世代のビットコインレイヤー2、HYPERに高まる期待

イーサリアムのような主要アルトコインへの期待が高まる一方、市場では次世代の成長を担う新たなプロジェクトも注目を集めている。

中でも、ビットコインの拡張性の課題解決を目指す革新的なソリューションとして、Bitcoin Hyper（HYPER）が投資家の関心を集めている。

Bitcoin Hyperは、ビットコインブロックチェーンのためのレイヤー2スケーリングソリューションとして設計されたソラナベースのプロジェクトだ。

ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、ソラナ仮想マシン（SVM）技術を活用して毎秒数千のトランザクションを処理する能力を持つとされ、ビットコインとソラナの長所を融合させた革新的なアプローチとして期待されている。

現在進行中のプレセールでは、その将来性への期待から既に2440万ドル（36億8800万円）を調達したと報じられており、市場からの高い関心がうかがえる。

一部のアナリストからは、最大で100倍のリターンをもたらす可能性も指摘されており、2025年第4四半期の注目銘柄として浮上している。

プレセール期間中はイーサリアム（ETH）、テザー（USDT）、バイナンスコイン（BNB）でBitcoin Hyperの購入が可能だ。

アルトコイン市場全体が活気づく中、このような革新的なプロジェクトが次の市場の牽引役となるか、その動向から目が離せない。