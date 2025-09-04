TOKEN6900、DEX上場｜ドージコイン級のミームコインに？

注目のミームコインTOKEN6900（T6900）は3日、協定世界時午後2時にDEXへ上場した。

上場後、速やかに時価総額は570万ドルに達しており、トークンの請求は、ウェブサイトまたはBest Walletアプリ内で可能だ。

上場から数分以内に、価格は上場価格の0.00715ドルを15%上回った。

TOKEN6900、流動性ロックで上昇の兆し

TOKEN6900の価格は一時下落後、買い注文の流入で反発し、0.009592ドル付近で底固めをしている。

プレセール初期の購入者による利益確定売りが発生したが、流動性ロックにより安定した取引環境が確保された。

TOKEN6900・WETHペアでは、31万ドル相当の流動性が11カ月間ロックされ、プロジェクトへの真剣な姿勢を示している。

DexToolsのデータによると、取引高は25万ドルを超え、保有者数は2000人以上となった。

ミームコインTOKEN6900は、SPX6900と同様に金融風刺をテーマに、時価総額10億ドルを目指す。

イーサリアム上のERC20トークンで、市場で最も正直な資産という独自コンセプトを持つ。

ドージコイン（DOGE）が過去に示したように、主要な銘柄の上昇トレンドに乗って、魅力的な価格帯での市場参入が増加している。

TOKEN6900は、ドージコイン今後の動向にも影響を与える。

価格の急騰が目前に迫る可能性がある一方で、初期投資家の最後の売り抜けポイントとなる上場価格付近の抵抗線には警戒が必要だ。

TOKEN6900はSPX6900に続くか？

ミームコインT6900は、プレセールで360万ドル以上を調達し、好調な滑り出しを見せている。

公式サイトを通じてTOKEN6900の購入は可能だ。

価格は、SPX6900との正の相関から恩恵を受けており、SPX6900の上昇傾向がTOKEN6900の強気派を後押ししている。

新たな資金流入が続く中、TOKEN6900の価格はトークン保有者が短期的な変動を乗り越えることで支えられている。

また、金曜日の非農業部門雇用者数データがFRBの利下げ期待を高めれば、TOKEN6900を含む暗号資産（仮想通貨）市場に追い風となる可能性がある。

TOKEN6900は詐欺だという指摘も一部あるが、現在、約6300万T6900がステーキングされており、価格を下支えしている。

年率73%という魅力的な利回りは、新規購入者を引きつける要因だ。

SPX6900は100倍以上のリターンを達成するのに1年を要した。

先行プロジェクトが切り開いた道により、TOKEN6900の今後の動向に注目が集まっている。