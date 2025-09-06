ストラテジー社、S&P500除外へ｜ビットコイン依存が原因か

暗号資産ライター Takayuki A. 暗号資産ライター Takayuki A. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 広告開示 広告開示



Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは 広告開示全文 をご覧ください。 最終更新日: 9月 6, 2025

世界最大のビットコイン（BTC）保有企業であるストラテジー社は5日、S&P500指数の定期銘柄入れ替えで構成銘柄から除外されたことが明らかになった。

同社の時価総額は900億ドルを超え、直近4四半期の純利益も53億ドル以上を計上するなど、採用に必要な定量基準はクリアしていた。それにもかかわらず除外となったことで、市場関係者の間に驚きが広がっている。

ストラテジー社が保有するビットコインは、650億～690億ドル規模に達しており、その規模の大きさからも市場への影響力は依然として大きい。

ビットコインの今後を占うS&P500の判断基準

ストラテジー社がS&P500から除外された背景には、委員会による総合的な判断があったとみられる。

最大の懸念点は、株価の極端なボラティリティだ。直近30日間の株価変動率は96％を超えており、指数全体の安定性を損なう可能性が指摘された。

さらに、同社の事業モデルがビットコイン価格に大きく依存している点も要因となった。

企業価値は依然として暗号資産（仮想通貨）市場との相関が高く、規制環境の不透明さが委員会の慎重な姿勢を後押ししたと考えられる。

今回の判断は、伝統的な株式市場を代表するS&P500に、仮想通貨と強く連動する企業を含めることへの慎重さが依然として根強いことを浮き彫りにした。

市場への影響とビットコインの今後の展望

今回の発表を受け、ストラテジー社の株価は時間外取引で約2%下落。同時期にビットコイン価格もわずかに下落しており、両者の強い連動性が改めて浮き彫りとなった。

一方、新たにS&P500に採用されたロビンフッド・マーケッツなどの株価は、インデックス効果によって上昇を見せた。

もしストラテジー社が採用されていれば、指数に連動するパッシブファンドから約160億ドル規模の買い需要が生まれた可能性がある。

この決定は、仮想通貨が伝統金融の枠組みに完全に組み込まれるには依然として課題が多いことを象徴している。

技術的な基準を満たしても、事業モデルがデジタル資産に大きく依存している場合、制度面でのハードルが立ちはだかる可能性が高いことが浮き彫りになった。

金融アナリストの間では、ストラテジー社が将来の銘柄入れ替えで再び候補になるとの見方も根強い。

今回の判断は、革新的な金融モデルと伝統的市場との摩擦を浮き彫りにするとともに、ビットコインの今後の展開を占う上で、極めて重要な示唆を与える出来事となった。

ビットコインの進化を促すレイヤー2プロジェクト登場

ストラテジー社の事例が示すように、ビットコインは価値の保存手段としての地位を確立しつつある一方で、伝統的な金融市場との統合や機能面の拡張には依然として課題が残されている。

特に、トランザクション処理の遅さやスマートコントラクトを搭載していない点は、イーサリアム（ETH）などの他チェーンと比較した際に弱点として指摘されてきた。

こうした課題を克服するために、レイヤー2技術を活用するプロジェクトが多く登場している。その代表例がBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによれば、Bitcoin Hyperはビットコイン本来の堅牢なセキュリティを維持しながら、取引の処理速度と効率を飛躍的に改善することを目指している。具体的には、ソラナ（SOL）仮想マシンを統合し、従来10分前後かかっていた処理を数秒に短縮し、さらにスマートコントラクトやdAppsの稼働も可能にする設計だ。

現在進行中のプレセールでは、これまでに累計1400万ドル以上を調達。本稿執筆時点では1トークンあたり0.012865ドルで取引されており、上場前の割安な水準でHYPERトークンを購入できる。

一方で、Bitcoin Hyperは詐欺ではないかとの懸念もある。新興プロジェクトである以上、将来性が不透明なのは事実であり、特にプレセール段階では透明性や資金調達の在り方に疑問を抱く投資家も少なくない。ただし、そのリスクこそが投機的な魅力を高めている側面もある。

いずれにせよ、レイヤー2技術を活用してスマートコントラクトを実装する取り組みは急速に進展すると見られており、Bitcoin Hyperは今後、ビットコインをDeFiやWeb3.0ゲーム、さらにはメタバース領域で活用するための大きな可能性を秘めている。