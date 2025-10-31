BTC $109,278.01 0.17%
スタンダードチャータード銀行、RWA市場は2兆ドル規模と予測

Naoya Tokunaga
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
最終更新日: 
現実資産がイーサリアムのブロックチェーン上でトークン化される様子を表現した未来的なイメージ。

スタンダードチャータード銀行は29日、トークン化された現実資産の市場規模が2028年末までに2兆ドルに達すると予測した。

これは現在の約350億ドルからおよそ56倍の増加となる。

イーサリアムが成長を主導か

同行の外国為替・デジタル資産リサーチ部門責任者ジェフリー・ケンドリック氏は、オンチェーン活動の大部分がイーサリアム（ETH）上で行われると予測。

その理由として、イーサリアムの信頼性とネットワーク効果を挙げた。

同行の分析では、ステーブルコイン市場も同期間に現在の2,300億ドルから2兆ドルへと成長する見込みだ。

分散型金融（DeFi）の成長を支える3つの条件として「先進国市場での認知度向上」「十分なオンチェーン流動性」「貸し借りインフラの拡充」を指摘。

報告書では「2025年におけるステーブルコインの成功が、伝統的な金融の決済や貯蓄モデルに影響を与え始めている」と分析した。

さらに、こうした変化がDeFiの拡大に必要な基盤を整えつつあると述べた。

イーサリアムはDeFiプロトコルにロックされた総価値で最大シェアを保持。

金融機関がブロックチェーン上でサービスを構築する際の「主要インフラ層」として確立している。

ステーブルコイン市場拡大が鍵

成長予測の主因は、ステーブルコインが伝統金融とDeFiの両領域を変革している点にある。

ケンドリック氏は「2025年のステーブルコインの進展が、従来の決済ネットワークや貯蓄商品を破壊した」と述べた。

これにより機関資金のDeFi流入環境が整ったと説明している。

市場規模が2兆ドルに達するには、準備資産として保有される米国財務省短期証券が約1兆6,000億ドル追加で必要になると試算。

この額は予測期間中に計画される全ての新規T-bill発行量に相当する。

また、イーサリアム財団が金融機関向けにDeFiインフラの解説ページを立ち上げるなど、最近の戦略的動きもイーサリアム優位を後押ししている。

ケンドリック氏は「伝統金融はDeFi空間を支配するイーサリアムに注目しており、Aaveのような主要プロトコルが勝者となるだろう」と付け加えた。

RWAが切り開く次世代金融の姿

報告書は、トークン化された現実資産を「債券や不動産、コモディティなどの伝統的金融商品をブロックチェーン上でデジタルトークン化したもの」と定義。

これらの資産はDeFi上で取引や担保として利用可能になる。

スタンダードチャータード銀行は、主要グローバル銀行の中でもデジタル資産統合には積極的である。

今回の分析では「RWAトークン化をDeFi導入の次なるステージ」と位置付けている。

この見通しは、DeFiと伝統金融の融合が進む中で、トークン化資産が世界経済の新たな成長エンジンとなることを示唆している。

