Cryptonews Industry Talk

ソラナ18.8％急騰の背景とは？ビットコイン最新L2の将来性を解説

ソラナ 今後
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。
未来的な背景の中、上昇するソラナ（SOL）のロゴと強気のチャート

ソラナsol logo SOL +7.81%は22日から25日かけて18.8％急騰し、一時価格が212ドル超を記録した

今回の上昇は、大口投資家（クジラ）による先物市場への資金流入が背景にあるとみられている。

市場の注目が高まるなか、一部アナリストが9月末までにソラナ（SOL）が223ドルへ到達する可能性があるとの見解を示す一方で、短期的には利益確定売りによる調整局面への警戒感も広がっている。

クジラが牽引する先物市場の動向

ソラナ先物の建玉（未決済契約総額）は同日、129億ドルと過去最高を更新した。これは市場参加者の多くがソラナの今後の上昇を期待していることを示すデータだ。

特にクジラの大量買いが市場全体の強気ムードを強め、さらなる買いを呼び込む好循環を生み出している。こうした力強い需要がソラナ価格を新たな高値へと押し上げる推進力となっている。

今後のソラナの動向は、DeFiやNFT市場における利用拡大に大きく左右されると考えられる。こうしたエコシステムの発展は、ブロックチェーン業界全体のトレンドでもあり、同時にビットコイン（BTC）のネットワーク上で進む技術革新とも連動している。

ビットコインの拡張機能をサポートする新興プロジェクト登場

Bitcoin Hyper公式サイト

ビットコインはデジタル資産としての地位を確立し、価値保存の手段として世界的に支持を集めている。しかし、取引速度や手数料、さらにはスマートコントラクトの欠如といった課題が残されており、実用面での進化が求められているのが現状だ。

この課題解決を狙い、多くのレイヤー2ソリューションが続々と誕生している。その中でも特に注目を集めている新興プロジェクトがBitcoin Hyper（HYPER） だ。

ホワイトペーパーによれば、Bitcoin Hyperはビットコインの強固なセキュリティとソラナ（SOL）の高速処理を融合させ、スマートコントラクト機能と低コストな取引環境を提供することを目指している。具体的には、ソラナ（SOL）仮想マシンとゼロ知識ロールアップを統合したレイヤー2構想を掲げており、スケーラビリティの改善にも取り組んでいる。

現在進行中のプレセールでは、すでに総額1200万ドルを超える資金調達に成功。将来的な値上がりを期待した投資家が、初期段階で積極的に HYPERトークンを購入している状況だ。

一方で、Bitcoin Hyperは詐欺ではないかと疑問視する声もあり、プロジェクト体制や実行力を不安視する見方もある。これに対して運営側は、すでに独立した第三者による2件のセキュリティ監査を完了したと発表し、信頼性をアピールしている。

現時点では不透明な部分は残るものの、高い投機性が投資家の関心を集めている側面があることも確かだ。

仮想通貨市場をリードするビットコインの機能拡張を後押しする取り組みとして、Bitcoin Hyperの将来性が注目されている。

Bitcoin Hyper公式サイトを見る
注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
