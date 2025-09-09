ソラナ価格が日次2.7%急伸｜企業の1.65億ドル資産戦略が好影響

ソラナ（SOL）の価格は9日、日次で約2.7％、週次で5.5%上昇し212ドル付近で取引されている。

上昇の背景には、米医療技術企業フォワード・インダストリーズによる1億6500万ドル規模のソラナ準備金設立計画がある。

ギャラクシー・デジタルやジャンプ・クリプトなどの暗号資産（仮想通貨）業界有力企業も関与しており、市場ではこれをポジティブ材料と受け止めた形だ。

機関投資家による導入の広がりも、価格を押し上げる要因となっている。

ソラナの機関関与進み、企業財務に新潮流

米医療機器メーカーのフォワード・インダストリーズは、私募による株式発行で1億6500万ドルを調達し、ソラナに特化したデジタル資産トレジャリーを構築する方針を明らかにした。

今回の計画には、仮想通貨金融大手のギャラクシー・デジタル、米大手マーケットメイカーのジャンプ・クリプト、投資ファンドのマルチコイン・キャピタルなど複数の有力企業が参画。

ギャラクシーがインフラとアドバイザリー、ジャンプが技術支援、マルチコインが投資戦略をそれぞれ担当する。

フォワード社のマイケル・プリュイットCEOは、これらの連携を通じてソラナ分野で強固な基盤を築き、同社をデジタル資産市場の主要プレーヤーに押し上げる考えを示した。

調達資金はブロックチェーン上で利回りを生む資産運用に活用され、長期的な株主価値の向上を目指すという。

また、取引完了後には、マルチコインのカイル・サマニ共同創業者が同社の取締役会長に就任する予定で、今後の戦略を主導する見通しだ。発表を受け、フォワード社の株価は一時60％近く急騰するなど、市場は好感を示している。

今回の動きは、アルトコインを企業財務に組み込む潮流の中で象徴的な事例とされる。米広告企業のウペクシーは200万SOL超を保有し、医療機器企業のシャープス・テクノロジーも約4億ドル相当のSOLを資産に組み入れている。

そのほか、ソル・ストラテジーズやDeFi Development Corpなどもソラナの大規模保有を進めており、エコシステム全体への信頼と資金流入が強まりつつある。

ソラナの今後は？9月9日時点のテクニカル分析まとめ

ここでは、ソラナの今後の値動きを、週足および日足チャートに基づいたテクニカル分析から考察していく。

週足チャート：長期上昇の持続と堅固なサポートの形成

出典：TradingView SOL/USD 週足（2022年～現在まで）

週足ベースで見ると、ソラナは2024年11月以降、ビットコインの強気相場に呼応するかたちで堅実な上昇トレンドを継続中だ。特に、100週移動平均線がサポートとして機能し、価格はこのラインを複数回下支えに反発している。

直近では、20週移動平均線を力強く上回る動きが確認され、市場全体に再びリスク選好のムードが広がっている。長く上値を抑えてきた200ドルのレジスタンスゾーンも、先週の上抜けによって転換点を迎えた。

今週のローソク足が210ドルを明確に超えて終われば、上昇の勢いが加速し、次の節目としては2021年11月の高値圏である295ドルが視野に入る。

また、相対力指数（RSI）は現在47前後で推移しており、過熱感のない水準を保ちながらも、今後の買い圧力の持続を示唆している。

日足チャート：短期的な強気構造とレジスタンスへの接近

出典：TradingView SOL/USD 日足（2025年1月～現在まで）

日足レベルでは、7月初旬に20日移動平均線が100日移動平均線を上抜けるゴールデンクロスが発生し、短期的な強気シグナルが点灯した。これは投資家心理の改善を象徴するもので、価格の200ドル突破を後押ししたと見られる。

現在、SOLは20日移動平均線を下支えに安定的な推移を見せており、直近では213ドル付近で取引されている。今後、上昇トレンドが継続すれば、240ドル付近のレジスタンスへの接近が期待される。

ただし、日足終値で194ドルを割り込むと、一時的な調整局面に入り、170ドル近辺までの下落リスクも考慮する必要がある。

RSIは日足で48前後を示し、中立圏を保ちつつ上値余地を残している。現状では過熱感は見られず、テクニカル的には健全な上昇局面が続いていると判断できる。

ソラナのエントリーポイントと利確戦略

ここからはSOLの売買戦略を整理する。中長期では安定した上昇トレンドが継続しており、主要な移動平均線がサポートとして機能。短期的には200ドル台を突破した後の調整を経て、再び上昇の兆しが見られる。

エントリーポイント：205〜213ドルの押し目を意識

現在の価格帯は、20日移動平均線と直近のブレイクアウト水準が重なる重要な支持帯。特に、205〜213ドルのゾーンでは過去にも反発が見られており、ローソク足の下ヒゲや出来高の増加が確認されれば、段階的な押し目買いの好機と考えられる。

仮にこのサポートを割り込んだ場合、次の注目ゾーンは170〜180ドル。100日移動平均線が位置するこの水準では、再エントリーの余地が生まれる可能性がある。

利確ポイント：240ドル突破で280〜295ドルを意識

心理的節目である240ドルを明確に超えると、2021年の高値圏（280〜295ドル）が次のターゲットとして視野に入る。

この価格帯は過去のレジスタンスと一致しており、段階的な利確ポイントとして有効。強いモメンタムが続く場合は、さらなる上昇も見込める。

リスク管理：194ドル割れは短期撤退の判断材料に

日足で194ドルを明確に下回ると、短期的な調整リスクが高まり、170ドル台への下落が現実味を帯びてくる。

この場合は一時的な撤退やポジションの縮小を検討し、再び反発シグナルが確認できるまで様子を見るのが安全か。

総評

SOLは中長期的に堅調な上昇トレンドを形成しており、200ドル前後の押し目形成はエントリー好機となる可能性がある。

240ドルのブレイクが確認されれば、さらなる高値更新も視野に入るため、段階的なエントリーと利確を組み合わせた柔軟な戦略が鍵となる。