Cryptonews アルトコインニュース

ソラナ、市場暴落でも安定稼働｜過去最大の負荷テストで実力証明

ソラナ(SOL)
最終更新日: 
仮想通貨市場の暴落を示す赤い矢印の嵐に耐える、光り輝くソラナのブロックチェーンのイメージ。

ソラナ（SOL）チェーンは11日、190億ドル（約2兆9070億円）規模の暗号資産市場の清算イベントにおいて、過去最大級の負荷テストを乗り越えた。

世界的な市場の混乱の中でも、ソラナのネットワークは完全な安定稼働を維持し、信頼性の高さを示した。

過去最大級の負荷テストを突破

世界的な貿易摩擦の激化とレバレッジポジションの清算が引き金となり、市場は高いボラティリティに見舞われた。

その中で、ソラナは過去最高となる毎秒10万件のトランザクション（TPS）を達成。

これはイーサリアムの15～30TPSやビザの2万4000TPSを大きく上回る数値だ。

ネットワークは一度も停止することなく稼働し続け、システム全体が記録的な負荷に耐えた。

ネットワーク安定の技術的背景

ソラナの中核開発チームであるAnzaは、バリデータクライアント「Agave」が性能を低下させることなく、ピーク時の6倍のトラフィック量を処理したと発表。

この高い安定性は、ソラナ独自の「Proof-of-History（PoH）」コンセンサスメカニズムと最適化されたバリデータクライアントによるもの。

これにより、ボトルネックを生じさせることなく高速なトランザクション処理を実現した。

今回の市場の混乱は、米国が中国からの輸入品に100%の関税を課す政策を発表したことが発端となった。

世界市場全体で「リスクオフ」の動きが広がり、仮想通貨市場でも自動的な清算が連鎖した。

市場への影響とソラナの今後

この暴落でビットコイン（BTC）やイーサリアムは10～15%下落し、仮想通貨全体の時価総額は4.05兆ドル（約619兆6500億円）まで減少した。

ソラナの価格も17.5%下落して183ドル（約2万8000円）となったが、ネットワークの技術的なパフォーマンスは機関投資家からの信頼を高める結果となった。

時価総額は1004億ドル（約15兆3612億円）を維持した。

分散型金融（DeFi）プロトコルのSerumやRaydiumも、急増した取引量に問題なく対応。インフラ全体の堅牢性を示した。

今回の負荷テスト成功は、ソラナが大規模な金融システムを支える能力を持つことを証明するものだ。

将来的な機関投資家の採用や、ETF（上場投資信託）承認への追い風となる可能性もある。

市場の不安定さが続く中でも、ソラナの成長には引き続き注目が集まりそうだ。

Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
2022年に「Move to Earn」アプリSTEPNから暗号資産の世界へ。以降、さまざまなブロックチェーンゲームで知識を深め、2023年よりBNB・Ethereum・SuiチェーンでDeFi運用を開始。現在はSuiチェーンに注力し、レンディングプラットフォーム「Scallop」の公式アンバサダーとしても活動中。DeFi運用やオンチェーン分析に関心を持ち、実践と発信を行っている。
続きを読む
