FRB発言でソラナ4億ドル流入、BTC9億ドル流出｜なぜ明暗分けた？

ソラナ（SOL）は10月28日から11月3日の1週間で、4億2100万ドルの純流入を記録し、過去2番目に大きい週間流入額となった。

CoinSharesによると、米国で新規上場されたソラナETFへの資金流入が牽引し、年初来の純流入額は33億ドルに達している。

一方、ビットコイン（BTC）からは9億4600万ドルが流出する事態となった。

米連邦準備制度理事会（FRB）ジェローム・パウエル議長が12月の追加利下げは「確約ではない」と述べたことで、投資家は警戒を強めている。

タカ派発言が引き金、ビットコインは大量流出

パウエル議長の発言は市場に大きな衝撃を与えた。

金融緩和が早すぎるとインフレ抑制の進展を脅かし、遅すぎると経済成長の重荷になりかねないという警告は、投資家のリスク回避姿勢を強めている。

ビットコインの投資商品は9億4600万ドルという大規模な資金流出に見舞われ、金融政策の変化に最も敏感な資産として位置づけられる結果となった。

市場参加者が積極的な利下げ期待を見直す動きと重なり、ビットコイン価格は週間で大幅下落を記録した。

イーサリアム（ETH）も市場のセンチメント悪化を免れず、資金流出の影響を受けている。

一方で、ドイツとスイスではそれぞれ3200万ドル、3080万ドルの純流入を記録し、地域によって対照的な動きが見られた。

ソラナ逆行高の理由、ETFが資金集中で今後を牽引

市場全体が下落基調にある中、ソラナは唯一の例外となった。

ソラナ価格は市場の潮流に逆らう形で4億2100万ドルの純流入を集め、過去2番目に大きい週間流入額を記録している。

最大の理由は、米国で新たに立ち上げられたソラナETFの存在だ。

ビットワイズのBSOLをはじめとする米国で新規上場されたソラナETFが、機関投資家の資金を強力に引き寄せた。

SoSoValueの報告によると、ソラナETFは上場後4日連続で純流入を記録し、合計2億ドルに達している。

10月29日にNYSEアルカに上場したGrayscaleのGSOLは、ソラナへの直接的なエクスポージャーとステーキング報酬の可能性を提供。

取引速度の速さと低い手数料で評価されるソラナネットワークへの機関投資家のアクセスを広げる重要な瞬間となった。

これらの特徴はビットコインETFとは一線を画し、利回りを求める投資家にとって魅力的な選択肢となっている。

市場構造の変化、次世代プロジェクトに注目

ビットコインからの大幅な資金流出と、ソラナへの記録的な資金流入という対照的な動きは、市場の内部構造が変化していることを物語る。

