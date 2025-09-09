BTC $111,724.26 0.73%
ソラナ、今後1000ドル到達予測｜ギャラクシー株トークン化で

暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
ソラナのロゴと株価チャートが融合した未来的な金融都市のイメージ。

金融大手ギャラクシー・デジタルは3日、ソラナsol logo SOL +4.58%ブロックチェーン上で自社株をトークン化する計画を明らかにした

この動きは、伝統的な金融資産がWeb3の世界へ本格的に参入する重要な一歩となる可能性がある。

ギャラクシー・デジタル株のトークン化とソラナ今後の展望

金融デジタル化の中、ソラナが再び注目を集めている。

ギャラクシー・デジタルは、米証券取引委員会（SEC）に登録された同社株のGLXYを、ソラナ上で直接トークン化する計画だ。

これは、従来のような合成資産ではなく、実際の株式をブロックチェーン上でネイティブに扱う画期的な取り組みだ。

この技術はソラナに新たな実用性をもたらし、機関投資家の資金がブロックチェーン市場へ効率的に流入する道を開く。

ギャラクシー・デジタルは、これがブロックチェーン上の資本市場の基盤になると説明している。

ソラナは今後、約28兆ドル規模の資産クラスへの扉を開く最初のプラットフォームとなる可能性がある。

これは、ソラナがRWA分野で機関投資家から信頼されている証拠だ。

ソラナ、テクニカルと政策的追い風で強気相場へ

ソラナはチャート上で上昇トレンドを形成しており、RSIやMACDが買いの勢いを示している。

短期的には370ドルを目指し、史上最高値の300ドル近辺を試す展開が予想される。

マクロ経済面では、米FRBの9月利下げ期待が100%に達し、リスク資産への需要が高まっている。

この追い風がソラナにとって理想的な環境を作り出す。

RWA分野でも注目されるソラナは、将来的にトークン化株式やETFへの展開も期待される。

これらの要素から、強気相場の終盤には1000ドルに達し、スーパーサイクルの到来を告げる可能性を秘めている。

新たなミームコインSnorter Bot

より高いリターンを求めるなら、ソラナ自体の成長に加え、エコシステム内の新興トークンに注目すべきだ。

なかでも、ソラナ向けに設計されたTelegram取引ボットSnorter Bot（SNORT）が脚光を浴びている。

ホワイトペーパーによると、価格動向の識別や自動取引に特化しており、指値注文のスナイピングやMEV保護、ラグプル警告といった高度な機能を備えている。

また、このミームコインは年利123%の利回りメカニズムも提供する。

Snorter Botは詐欺という指摘も一部あるが、すでにプレセールで約370万ドルを調達し、有望なプロジェクトとして認知されている。

Snorter Botの購入は、公式サイトから可能だ。

ギャラクシー・デジタルによるソラナ上での株式トークン化が進む中、ソラナは次世代の資産トークン化を牽引する。

Snorter botは今後、ソラナエコシステム内で大きな成長を遂げる可能性を秘めている。

ソラナの1000ドルという価格目標が現実味を帯びる中、プラットフォーム選択と同時に、そこで生まれる機会を見極めることが重要となる。

