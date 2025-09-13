ソラナ20％上昇、最高値に接近｜今後440％の成長余地をアナリストが指摘

最終更新日: 9月 13, 2025

ソラナ SOL +5.93%はこのほど、直近1週間で20％、さらに過去30日間で18％の堅調な上昇基調を維持している。

時価総額は1320億ドルを突破し、過去最高だった約1270億ドルを更新し、1月に付けた過去最高値262ドルに迫る勢いだ。

これは、ソラナ（SOL）エコシステムに対する市場の信頼の高まりを示している。

Solana (SOL) 24h 7d 1y

ソラナの上昇を後押しする要因

ソラナ価格の上昇の背景には、いくつかの要因が重なっている。

まず、DeFiやステーキングを中心に預け入れ資産総額（TVL）が拡大し、130億ドル規模に達したことで、ネットワークの利用拡大が投資家心理を押し上げている。

さらに、Forward Industriesによる16億5000万ドルの資金調達をはじめとした機関投資家の参入が、強力な支援材料となっている。

加えて、10月中旬に控えるソラナ現物ETFの承認期待が高まり、ビットコインETF承認時と同様に機関マネー流入への思惑が広がっている。

こうした複数の要素が重なり、ソラナは力強い上昇基調を維持している。

ソラナの今後：アナリストが示す強気シナリオと調整リスク

ソラナは現在、245ドル付近のレジスタンスラインに接近しており、ここを突破できれば過去最高値の262ドル超えが視野に入る状況だ。

チャート上では強気転換パターンであるカップ＆ハンドルの形成が確認されており、著名アナリストのAli氏はこれを根拠にソラナは今後、1,314ドルに達する強気予測を示している。

これは、現在価格から約440％の上昇に相当する価格だ。

$1,314.41 is the main target for Solana $SOL after breaking out of a cup and handle! pic.twitter.com/RkwosDpwnB — Ali (@ali_charts) September 12, 2025

ただし、この水準に到達するには複数の節目を突破する強い勢いが必要なため、実現までには時間がかかるとの慎重な見方もある。

一方で、245ドルを突破できなければ210〜200ドル付近まで調整するリスクも残されている。

この価格帯は重要なサポートラインとされており、仮にここを割り込む展開となれば一時的に下落が加速する可能性がある。

ソラナ技術を活用した新興銘柄、1500万ドル超の資金調達に成功

ソラナの急成長は、ブロックチェーン技術が秘める大きな可能性を改めて浮き彫りにした。特に、高速処理と低コストという特長は、従来の主要ブロックチェーンが抱える課題を解決する手段として注目されている。

こうした流れの中、ソラナの技術を活用し、新たな可能性を切り開こうとするレイヤー2プロジェクトが注目を集めている。

その代表例が、ビットコイン（BTC）に拡張機能を実装することを目指す、Bitcoin Hyper（HYPER）だ。

ビットコインは現在、デジタルゴールドとしての地位を確立している一方、取引速度や手数料の高さといった課題を抱えており、実用性の面では他のチェーンに後れを取っている。

Bitcoin Hyperは、ソラナの優れたトランザクション性能をビットコイン上で活用することで、こうした問題を克服しようとしている。

ホワイトペーパーによれば、同プロジェクトはソラナ仮想マシン（SVM）を活用し、ビットコインの堅牢性を維持しつつ、スマートコントラクト機能を実装する計画を掲げる。

これにより高速処理と低コストを実現し、ビットコインのユースケース拡大を狙っている。

この画期的なコンセプトが市場で評価を得ており、現在進行中のプレセールでは総額1500万ドルを超える資金調達に成功。多くの投資家が将来性を見込んでHYPERトークンを購入している状況だ。

しかし、一部ではBitcoin Hyperは詐欺なのか？との懸念の声も上がっている。

実際、特にミームコイン市場では、十分な実態を伴わないプロジェクトが誇大広告によって投資家から莫大な資金を集める悪質なスキームが横行していることは事実だ。

Bitcoin Hyperがそのようなプロジェクトかどうかは現時点で断定できないが、第三者機関による厳格なセキュリティ監査を受けていることを明示し、安全性を強調している。

いずれにしても、ビットコインは次の成長フェーズに差し掛かっており、その基盤を補完するレイヤー2の存在は不可欠だ。

Bitcoin Hyperは今後、ビットコインの信頼性とソラナの革新性を融合させた先駆的なプロジェクトとして、市場で存在感を高めていく可能性がある。