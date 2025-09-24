ソラナ、次期大型アップグレードに備えネットワーク性能強化へ

暗号資産アナリスト Hideaki S.
監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト
最終更新日: 9月 25, 2025

ソラナ（SOL）のバリデータークライアントを開発するAnzaは24日、ネットワーク性能を最適化する新バージョン「Agave v2.3.8+」を公開した。

今回のアップデートは、高速処理可能なデータ経路であるXDPに対応し、ブロック伝播を高速化する。

これは、年内に予定されている大型アップグレードSIMD-0286に向けた重要な準備段階となる。

1/ Solana validators: Agave v2.3.8+ adds XDP to accelerate Turbine block propagation. XDP bypasses parts of the Linux networking stack to cut copies and context switches. This prepares validators for 100M CU blocks and advances IBRL 🧵 pic.twitter.com/ygVjb507aV — Anza (@anza_xyz) September 23, 2025

ブロック容量66%増強へ

GitHubのリリースノートによると、このアップデートにはネットワーク全体のブロック伝播を加速させるための修正が含まれている。

SIMD-0286は、ソラナのブロック計算上限を現在の6000万CUから1億CUへと引き上げる提案だ。実現すれば、処理能力は66%向上する。

この提案は2025年5月にGitHub上で公開されたものであり、ソラナのスケーリング計画の一環として進められている。

Agaveはソラナネットワークの参加者が使用するバリデータークライアントで、今回の更新はプロトコルのアップグレードに不可欠なステップだ。

リリースはメインネット・ベータでの使用に適した安定版とされている。しかし、サポートが終了したOSからのインフラ更新も求められており、バリデーターは対応が必要となる。

過去の混雑問題とソラナの今後の展望

この変更の背景には、ソラナが過去に経験した暗号資産（仮想通貨）ネットワークの混雑問題がある。2021年9月には大規模なネットワーク障害が発生し、それ以降、段階的にブロック上限を引き上げる対策が講じられてきた。

イーサリアム（ETH）など他のブロックチェーンとの競争が激化する中、ソラナは現在毎秒2000件以上の取引を処理しているが、さらなる拡張が求められている。

SIMD-0286は将来のネットワーク遅延を軽減する可能性を秘めており、特に高い計算能力を要するDeFiアプリケーションに大きな利点をもたらす。

バリデーターコミュニティは性能向上とネットワーク安定性のバランスを重視しており、慎重なテストを求めている。

SIMD-0286の提案は現在もGitHubで議論が続いており、最終的な導入にはコミュニティによる投票と承認が必要だ。ソラナの今後は、こうした技術的な課題克服にかかっている。

