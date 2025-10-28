クジラ注目で急騰間近か｜AI関連銘柄がETHとSOL上でローンチ

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは 広告開示全文 をご覧ください。 最終更新日: 10月 28, 2025

AI搭載テレグラム取引ボットのSnorter Bot（SNORT）は27日、イーサリアム（ETH）とソラナ（SOL）の両チェーンでローンチした。

ローンチ直前には供給量の半分を焼却するという大胆な戦略を実行し、大口投資家の関心を集めている。

プレセール価格0.0935ドルから0.1083ドルで上場し、43万2000ドル相当の流動性がロックされており、プロジェクトの信頼性を示している。

AI取引ボット市場で急成長の兆し

Snorter Botの競争上の優位性は、0.85%という業界最低水準の取引手数料と、無制限のスナイピングアクセスにある。

より多くのトレーダーがこれらのプレミアム機能を利用するためにエコシステムに参加するにつれて、自然な需要を喚起する。

イーサリアムとソラナの両チェーンで展開されることで、より広範なユーザー層へのアクセスが可能となった。

当初は取引量が多いソラナで大幅なプレミアムが付いて取引されていたが、その価格差は裁定取引によって解消されている。

テレグラムボットのカテゴリーは時価総額で約5億ドルの市場規模があり、トップクラスのコインは約8000万ドルの評価額を誇る。

Snorter Botは現在、1830万ドルという時価総額で取引されており、早期参入者にはより大きな成長の余地があると考えられる。

テレグラムは、誰もが参加しやすいプラットフォームとして、この分野の中心に位置している。

そして、ソラナを基盤に持つSnorterは、その速さと効率性で経験豊富なトレーダーの注目を集める力を持つ。

クジラが注目する50%バーン戦略

50%という大規模なトークンバーンは、残りの2億5000万トークンに対する価値向上効果があるため、大口投資家たちの注目を集めた。

10月24日、Snorter Botは2億5000万トークンをバーンし、総供給量の半分をブロックチェーンから永久に消去した。

総供給量が5億から2億5000万に減少したことで、SNORTの希少性は即座に2倍となり、多くの人々にとってより注目される存在となった。

この動きは、ソラナの処理速度、マルチチェーンへの展開、そして業界最低水準の取引手数料によって支えられている。

それに加え、SNORTはプロジェクトのステーキング用の通貨としても機能する。

既に2500万以上のトークンがロックされており、最近のトークンバーンと合わせて流通供給量をさらに減少させている。

イーサリアム今後とソラナの二刀流戦略

ソラナ上で構築されたSnorterは、超高速なブロックタイム、1秒未満のファイナリティ、そしてごくわずかな手数料で動作する。

取引ボットの成功を左右する競争分野であるスナイピングにおいて、本質的な優位性を持っている。

スナイピングとは、トークンが取引可能になった瞬間、多くの場合ローンチ後の最初のブロック内で自動的に購入する手法を指す。

これはトレーダーが一般の参加者よりも先に参入し、初期の大きな価格上昇による利益を得るための方法だ。

イーサリアム上でも展開されることで、イーサリアムエコシステムのトレーダーにもアクセスが可能となりる。

将来性が高いイーサリアムは世界最大のDeFiエコシステムを持ち、多くの機関投資家がイーサリアム基盤のプロジェクトを選好する傾向にある。

ここ数週間、アルトコインは指標となるビットコイン（BTC）以上に厳しい状況にあったが、現在ではこの状況が変わりつつある。

また、開発チームはSnorter取引ボットが現在、完全な展開に近づいていることも認めている。

SNORTは主要な分散型取引所（DEX）や、評判が良いBest Walletで購入できる。