ビットコインニュース

経済学者シフ氏、金価格4000ドルでビットコイン暴落を警告

ビットコイン(BTC)
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
金価格の高騰によりビットコインが暴落する可能性を象徴する画像

経済学者で金支持者のピーター・シフ氏は7日、ビットコインbtc logo BTC -1.4100%と暗号資産（仮想通貨）市場が金により大きな打撃を受ける寸前だと警告した

ビットコイン最高値更新も金に対しては劣勢

シフ氏は長年にわたりビットコイン（BTC）に批判的な立場をとっており、今回もその姿勢を崩していない。

ビットコインが約12万6198ドルの史上最高値を更新した一方で、「金に対しては依然として劣勢にある」と指摘。金建てでの最高値に並ぶためには、現水準から約15％上昇し、14万8000ドルに到達する必要があると分析した。

さらに同氏は6日の投稿で「金が上昇を続けているため、目標水準も上方に動いている」と発言。現在1BTCは約31.33オンスの金に相当するが、2024年12月の高値である40オンスには届いていないという。

シフ氏は今回のビットコイン上昇を「弱気相場の一時的な反発に過ぎない」と位置づけ、持続的な強気相場入りではないと強調した。

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

金価格4000ドルで仮想通貨市場は売り圧力か

シフ氏は、ウォール街における仮想通貨への楽観論が「持続不可能な水準」にあると警告し、現在の評価額からさらなる上昇は困難だと指摘した。

同氏は「金が4000ドルを突破すれば、ビットコインは売られ、他の仮想通貨も同様の下落に追随するだろう」との見方を示している。金価格の上昇により、機関投資家の資金がデジタル資産から安全資産である金へと移動する可能性が高いという。

また、現在の約2,700ドル水準から50％の上昇を意味する4000ドルという金価格は、金とビットコインの価値評価に大きな影響を与えると分析。インフレ懸念やドル安が続く中、金の魅力は一層高まると強調した。

さらにシフ氏は、ブロックチェーン技術と金の現物価値を組み合わせた金裏付けトークンなど、より信頼性の高いステーブルコインの可能性にも注目している。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
