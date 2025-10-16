リップルで億り人誕生か？国際送金の実需拡大と新興コインの可能性

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは 広告開示全文 をご覧ください。 最終更新日: 10月 16, 2025

暗号資産（仮想通貨）市場ではかつて、ビットコイン（BTC）への早期投資によって数多くの投資家が億り人となり、彼らの人生を一変させた。そして今、その再来を狙う視線が集まっているのがリップル（XRP）だ。

リップルは国際送金インフラとしての実用性を持ち、世界各国の金融機関との連携を強化している点で、他の仮想通貨とは本質的に異なる性質を備えている。

さらに、米証券取引委員会（SEC）との長期にわたる訴訟問題が一段落したことで、法的リスクが大幅に後退し、市場心理の改善が進んでいる。

こうした環境変化を受け、リップルは投機の対象から実需を伴うデジタル資産へと立ち位置を変えつつあり、もし次の億り人を生み出す存在がビットコインではなくリップルであるとすれば、2025年はその転換点となる可能性がある。

リップルに億り人を生む新たな波が到来か

ビットコイン価格はかつて、5ドル以下で取引されていた。しかし15年以上の歳月をかけて桁違いの成長を遂げ、多くの投資家を億り人へと導いた。

市場アナリストの間では「100BTCを保有していればリタイアできる水準の資産になる」と繰り返し語られており、実際、現在100BTCの価値は約1140万ドル（約17億3000万円）に達している。

これは、米ノースウェスタン・ミューチュアル社の調査によると、米国成人がリタイアに必要と考える金額（約126万ドル）をはるかに上回っている。

一方、市場関係者の間では、次のビットコインになり得る存在として、リップルの今後への期待が急速に高まっている。その背景には、他のアルトコインとは異なる“実需”に基づく成長モデルがある。

リップル社が提供する国際送金ネットワーク「RippleNet」は、SWIFTに代わる決済インフラとして世界100カ国以上の金融機関と連携しており、XRPはその中核トークンとして機能している。

このように、金融業界で実際に使われている実績が、リップルを単なる投機対象から一歩引き上げる重要な要素だ。さらに、米SECとの訴訟問題が解決に向かったことで、法的リスクが後退し、機関投資家の参入が現実味を帯びてきた。

100XRPでリタイア可能？試算が示す次の億り人の条件

現在のリップル価格は依然として低水準にとどまっているものの、世界の国際送金市場の一部でも取り込むことができれば、リップルの時価総額はビットコインに匹敵する水準へと成長する可能性がある。

米ノースウェスタン・ミューチュアル社の調査に基づく試算によると、リタイアに必要な金額（126万ドル）を100XRPで賄うためには、1XRP＝1万2600ドルという価格が必要になる。

数字だけを見れば非現実的に思えるかもしれないが、これは決して夢物語とは言い切れない。

実際、リップルは国際送金ネットワークをはじめ、中央銀行デジタル通貨や銀行間決済など、現実の金融インフラに直結するユースケースを次々と広げている。

こうした実需に基づく拡大が進めば、リップルが次の億り人を輩出する未来は現実的なシナリオとなる。

実需通貨の新潮流：リップルに続く新興プロジェクト登場

リップルが「実需」という明確な強みで注目を集める一方、ビットコインの価値そのものを拡張しようとする新興プロジェクトにも関心が高まりつつある。

その代表格が、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）だ。

Bitcoin Hyperは、ビットコインの最大の課題である取引速度の遅さや高い手数料を克服し、より高速かつスケーラブルなエコシステムの構築を目指したプロジェクトだ。

現在進行中のプレセールでは、これまでに総額2380万ドルを超える資金を調達している。プレセール終了後には主要取引所への上場が計画されているため、市場では早期にHYPERトークンを購入する動きが活発化している。

リップルが国際送金のインフラを変革するように、Bitcoin Hyperは今後、ビットコインの基盤技術を進化させる存在としてさらなる注目を集めることが予想される。

両者はいずれも実需に裏付けられた仮想通貨として、市場の持続的な発展を支える重要なプロジェクトになると見られている。