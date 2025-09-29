BTC $112,112.76 2.34%
Industry Talk

リップルの次は？注目のAI仮想通貨4選｜BTC系アルトコインも浮上

リップル(XRP)
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
AIとブロックチェーンの融合を象徴する未来的なネットワークの画像

リップルxrp logo XRP +3.73%は29日、週間で2.3%上昇し、現在2.88ドルで推移している。

暗号資産（仮想通貨）市場で主要銘柄のリップルが注目を集める中、アナリストは2025年にかけて急成長する可能性のある新たなアルトコインを指摘している。

特に、実物資産のトークン化とAI技術を組み合わせた新世代の仮想通貨が台頭しており、市場の関心が高まっている。

本記事では、アナリストが有望視するリップルの代替候補を分析する。

リップルの今後と台頭するAI仮想通貨

トップアナリストは、リップル今後の代替として、ai16z（AI16Z）、AI Rig Complex（ARC）、Origin Trail（TRAC）、ChainGPT（CGPT）に注目している。

AI仮想通貨代表例のai16z（AI16Z）は、現在約0.08771ドルで取引されている。

アナリストはAIの潜在力を背景に最大1200%の成長を予測しており、新たな参入機会となる可能性がある。

同様に、AIと暗号技術を融合させるAI Rig Complex（ARC）は約0.01985ドルで取引されており、専門家は約620%のリターンを見込んでいる。

また、サプライチェーンの透明化を目指すOrigin Trail（TRAC）は現在約0.3272ドルであり、今後約460%のリターンが期待されている。

一方、生成AIをブロックチェーンに組み込むChainGPT（CGPT）は現在約0.07915ドルで、約369%のリターンが見込まれている。

これらのアルトコインは、独自の技術で高い成長可能性を秘めている。

ビットコイン基盤の新星アルトコイン

こうしたAI関連コインが注目される一方、仮想通貨市場の基盤であるビットコイン（BTC）のエコシステムにも新たな動きがある。

ビットコインのレイヤー2ソリューションとして登場したBitcoin Hyper（HYPER）は、投資家の関心を集めている。

同プロジェクトは、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持することを第一の目的としている。

その上で、処理能力の問題を解決し、スマートコントラクト機能を追加することを目指す。

プレセール段階で1800万ドルの資金調達を達成したと報告され、Bitcoin Hyperの今後に大口投資家からの関心も高まっている。

現在価格は0.012995ドルで、公式サイトからHYPERトークンを購入は可能となっている。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
