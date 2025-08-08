BTC $116,585.06 1.18%
リップル、Rail買収で決済強化｜新しい仮想通貨の未来とは？

新しい仮想通貨
当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
Eiji M.
Eiji M.
リップルとRail社の買収を象徴する未来的なデジタル決済のイメージ

リップル社は7日、ステーブルコイン基盤のプラットフォームRail社を2億ドル（約294億円）で買収すると発表した

リップルは、Rail社の仮想口座と自動化されたバックオフィスツールを統合し、国際的なビジネス取引の効率化を図ると述べている。

この買収は仮想通貨インフラとステーブルコイン決済におけるリーダーシップを強化するものである。

リップルのモニカ・ロング社長は、「ステーブルコインは現代金融の礎となりつつある。Rail社と共に、我々はステーブルコインとブロックチェーンの革新と採用の次なる段階を推進するユニークな立場にある」と述べた。

新しい仮想通貨決済の統合と将来性

同社はこの取引により、両社が共同でステーブルコイン基盤の取引に対する需要増に対応すると説明した。

これにより、第三者決済や企業内の資金移動、リップル独自のXRPやステーブルコインRLUSDなど、新しい仮想通貨も含めた様々なデジタル資産の統合が可能になる。

市場への影響とXRP価格の動向

Rail社のバヌ・コーリCEOは、「リップルは我々のビジョンを共有している」と語った。この取引は規制当局の承認を経て、2025年第4四半期に完了する予定である。本稿執筆時点でXRPxrp logo XRP +2.36%は3.06ドル（約450円）で取引されており、過去24時間で2.95%上昇している。

24h7d30d1yAll time

今回の買収が決済ネットワーク全体でデジタル資産の有用性を高めると期待される中、トレーダーはこのニュース主導の勢いが持続的な価格上昇につながるか注視している。

新たな市場の潮流と注目ミームコイン

このような大手企業の動きと並行して、仮想通貨市場ではより高いリターンを狙うミームコインセクターも活況を呈している。

その中でも特に注目を集めているのが、Maxi Doge（MAXI）である。このイーサリアムベースのトークンは、従来のドージコインから派生し、「1000倍レバレッジ時代」の積極的なトレーダー向けに設計された風刺的なミームコインとして位置づけられている。

2025年7月に開始されたプレセールでは既に44万ドル以上を調達し、強い初期関心を示した。また、初期投資家向けに年率593%という高い利回りを提供するステーキングプログラムも特徴である。

リップルのような実用性を追求するプロジェクトとは対照的に、市場の熱狂とコミュニティの勢いを原動力とする新しいタイプの資産として、一部の投資家から熱い視線が注がれている。

Maxi Dogeを見てみる

