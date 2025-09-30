レボリュート、英国規制改革で750億ドル規模の二重上場を検討

最終更新日: 10月 1, 2025

ロンドンのフィンテック企業レボリュートは29日、ロンドン証券取引所とニューヨーク証券取引所での二重上場を検討している。

この二重上場が実現した場合、企業価値は750億ドルに達する見通しだ。

実現すればニューヨークに上場しながら同時にロンドンのFTSE 100指数に組み入れられる初のケースとなる。

レボリュートの時価総額は約550億ポンドとなり、ロンドンで15位以内の価値ある企業に位置づけられる。

英国の規制改革が追い風に

今回の検討の背景には、英国における最近の規制改革がある。

9月に導入された新ルールにより、大企業は上場から5日以内にFTSE 100指数へ組み入れられるようになった。

これによりインデックス連動型ファンドがIPOに参加しやすくなり、流動性が大幅に向上する。

同社のニコライ・ストロンスキーCEOは従来、英国での株式取引に課される0.5%の印紙税を理由にロンドン上場に否定的だった。

しかし先週、ロンドンに新設したグローバル本社の開設式典で「英国は我々の母国だ」と述べ、英国に対する姿勢が軟化している様子を見せた。

同社のプラットフォームでは株式取引やホテル予約に加え、暗号資産投資も提供している。

二重上場により欧米の投資家基盤が拡大すれば、フィンテック分野におけるビットコイン（BTC）などのデジタル資産取引サービスへの関心も高まる可能性がある。

英国銀行免許の取得が最優先事項

同社は現在、セカンダリーセール（相対取引）に注力しており、既に750億ドルの評価額で取引を進めている。

ただしIPOを急ぐ姿勢は見せていない。

ストロンスキー氏は英国での銀行免許の正式取得を最優先事項として挙げている。

同社は2024年にイングランド銀行から承認を得たが、現在はテスト段階にある。

銀行業務の本格化は、2027年半ばまでに全世界で顧客1億人を目指すという目標達成に不可欠とされている。

二重上場の場合、英国のシティルールに基づき、ロンドンとニューヨークでそれぞれ完全上場を実施する必要がある。

レボリュートは報道に対してコメントしていない。