BTC $113,019.35 0.87%
ETH $4,150.15 1.06%
SOL $206.56 0.09%
BNB $1,009.61 0.45%
XRP $2.85 -0.42%
DOGE $0.22 0.00%
SHIB $0.000011 -0.25%
PEPE $0.0000092 0.23%
Cryptonews 金融・経済ニュース

レボリュート、英国規制改革で750億ドル規模の二重上場を検討

ビットコイン(BTC)
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
ロンドン証券取引所とニューヨーク証券取引所がデジタルな光で結ばれ、フィンテックの革新を象徴する画像

ロンドンのフィンテック企業レボリュートは29日、ロンドン証券取引所とニューヨーク証券取引所での二重上場を検討している。

この二重上場が実現した場合、企業価値は750億ドルに達する見通しだ。

実現すればニューヨークに上場しながら同時にロンドンのFTSE 100指数に組み入れられる初のケースとなる。

レボリュートの時価総額は約550億ポンドとなり、ロンドンで15位以内の価値ある企業に位置づけられる。

英国の規制改革が追い風に

今回の検討の背景には、英国における最近の規制改革がある。

9月に導入された新ルールにより、大企業は上場から5日以内にFTSE 100指数へ組み入れられるようになった。

これによりインデックス連動型ファンドがIPOに参加しやすくなり、流動性が大幅に向上する。

同社のニコライ・ストロンスキーCEOは従来、英国での株式取引に課される0.5%の印紙税を理由にロンドン上場に否定的だった。

しかし先週、ロンドンに新設したグローバル本社の開設式典で「英国は我々の母国だ」と述べ、英国に対する姿勢が軟化している様子を見せた。

同社のプラットフォームでは株式取引やホテル予約に加え、暗号資産投資も提供している。

二重上場により欧米の投資家基盤が拡大すれば、フィンテック分野におけるビットコイン（BTC）などのデジタル資産取引サービスへの関心も高まる可能性がある。

英国銀行免許の取得が最優先事項

同社は現在、セカンダリーセール（相対取引）に注力しており、既に750億ドルの評価額で取引を進めている。

ただしIPOを急ぐ姿勢は見せていない。

ストロンスキー氏は英国での銀行免許の正式取得を最優先事項として挙げている。

同社は2024年にイングランド銀行から承認を得たが、現在はテスト段階にある。

銀行業務の本格化は、2027年半ばまでに全世界で顧客1億人を目指すという目標達成に不可欠とされている。

二重上場の場合、英国のシティルールに基づき、ロンドンとニューヨークでそれぞれ完全上場を実施する必要がある。

レボリュートは報道に対してコメントしていない。

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,062,361,165,449
-0.06
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
パイネットワーク苦戦の一方、ソラナ技術で進化する銘柄が台頭
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-30 19:10:00
Industry Talk
ビットコイン11.4万ドル推移｜バブルに波乗りする3つの億り人候補
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-09-30 18:50:00
Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム