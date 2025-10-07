BTC $124,241.60 0.33%
DeFiニュース

パンケーキスワップ、新機能CakePad導入｜CAKEステーク不要

DeFi
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
最終更新日: 
PancakeSwapの新プラットフォームCakePadを象徴する、未来的なパンケーキとロケットのイラスト

BNBチェーン最大の分散型取引所（DEX）であるパンケーキスワップは6日、新規トークンへの早期アクセスを提供するプラットフォームCakePadをローンチした。

CakePadは、以前のIFOシステムに代わるものとして導入。ステーキング不要、ロックアップ不要。CAKEをコミットして新しいトークンを請求するだけというシンプルな仕組みで、トークンへの早期アクセスを実現する。

ユーザーはセール期間中にCAKEをコミットすることで、取引所に上場する前の新規トークンを入手できる。

これにより、従来のローンチパッドやパンケーキスワップの旧IFOシステムで必要だったCAKEトークンのステーキングやロックアップ期間が不要になった。

CakePadの仕組みと公平性

パンケーキスワップは、CakePadを「パンケーキスワップエコシステム内でのCAKEのユーティリティトークンとしての役割を強固にする戦略的な動き」と説明している。

これは、同社の広範なトークノミクス3.0戦略の一環だ。

同プラットフォームは、募集額を上回る人気セールにおいて公正な段階的サブスクリプション税メカニズムを導入する。

この税率は、募集超過の度合いが高まるにつれて低下するように設計されており、人気の高いトークンローンチでより公平な分配システムを構築することを目的としている。

この新しいアプローチは、従来のローンチパッドが抱えていた、特定の参加者に有利な配分が行われるといった課題に対応するものだ。

需要に応じてコストを調整することで、より多くのユーザーに機会を提供することを目指している。

CAKEのデフレ戦略と市場への影響

CakePadの重要な特徴は、プラットフォームを通じて徴収された手数料の100%が即時バーンされることだ。

この仕組みは、CAKEトークンの供給量に直接的なデフレ圧力を生み出し、CAKEトークンのデフレ軌道を強化するというパンケーキスワップの目標と一致する。

ステーキングやロックアップの要件をなくすことで、通常は取引所トークンのロックやプラットフォームポイントの蓄積を必要とするバイナンス・ローンチパッドなどの競合他社と比較して、参加の障壁が大幅に低減される。

パンケーキスワップはこれにより、ユーザーのエンゲージメントとプラットフォーム上の取引量を増加させることを狙う。

この動きは、より多くのCAKEユーティリティ、より多くのCAKEバーンをトークノミクスモデルの中心に据えることで、CAKEをエコシステム内でより多機能なユーティリティトークンとして戦略的に位置づけるものだ。

シンプルなユーザー体験は、これまでステーキング要件を障壁と感じていた新規および既存のユーザーを引きつけ、競争の激しい分散型取引所市場でのシェアを拡大する可能性がある。

PancakeSwapの今後の展望

CakePadは、IFOからの段階的な移行を経て導入された、パンケーキスワップのローンチメカニズムにおける大きな進化を示す。

この開発は、最近追加された最大25倍のレバレッジを備えた株式取引機能など、パンケーキスワップの広範なエコシステム拡大の一環である。

CakePadはパンケーキスワップが主にBNBチェーン上で運営されているにもかかわらず、その範囲を超えたマルチチェーンIDOローンチパッドとして機能する。

一部の業界アナリストは、このローンチがCAKEの価格軌道に影響を与える可能性を指摘しており、これらの新しいユーティリティ機能がCAKEの価格を5米ドルに押し上げる一因となるか注目している。

手数料の即時バーンメカニズムは、プラットフォームの利用とトークンの希少性の間に直接的な経済関係を構築する。

これにより、CakePadの利用増加がCAKEのバーンを促進し、長期的にはトークン価値の向上につながるという自己強化サイクルが生まれる可能性がある。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
