Industry Talk

オンチェーンが示すBTC強気転換サイン｜L2プロジェクトの台頭

ビットコイン(BTC)
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
上昇トレンドを示すビットコインのデータストリームと蓄積を表現したビジュアル

ビットコインbtc logo BTC -3.9500%は2日、11万ドル付近での攻防が続いている

10月10日の下落以降、明確なトレンドは形成されておらず、市場全体が方向感を欠いた推移を見せている。

しかし、最新のオンチェーンデータによれば、現在の停滞相場が今後の持続的な上昇に向けた助走期間となる可能性が示唆されている。

送受信比率が1年ぶりの低水準に

仮想通貨分析プラットフォームCryptoQuantでは、匿名アナリストによるビットコイン（BTC）の今後に関する興味深い分析が投稿された。

このアナリストは上昇シナリオを支持しており、その根拠としてビットコイン送受信アドレス比率というオンチェーン指標を取り上げている。

この指標は、売却アドレス（送信）と購入アドレス（受信）の数を比較し、市場の投資行動を測るものだ。比率が1を超えると売却側が多く、市場では売り圧力が強まる。一方、1を下回ると買い手の勢いが増していることを示す。

アナリストによると、バイナンスでの送受信比率が1.34まで低下し、過去1年で最も低い水準に達した。これは、売りよりも買いが増えていることを意味する。

このような動きは一般的に「蓄積フェーズ（買い集めの時期）」を示す傾向があり、過去にも価格上昇の前触れとなってきた。実際、2023年初頭や2024年後半にも同様の比率低下が起こった後、ビットコイン価格は大きく上昇している。

アナリストは、現在の静かな相場が市場の土台を固める期間であり、歴史的パターンを踏まえると、今後数日から数週間で上昇に転じる可能性があると指摘している。

ビットコインの拡張機能を開発するL2プロジェクトが台頭

Bitcoin Hyperプレセール実施中

ビットコイン（BTC）の価格動向に注目が集まる中、スケーラビリティの向上や新たな機能拡張を目的とするレイヤー2プロジェクトが次々と登場し、市場関係者の注目を集めている。

その中でも特に話題となっているのが、Bitcoin Hyper（HYPER）だ。

同プロジェクトは、ビットコインのL2ソリューションとして開発が進められており、高速処理性能で知られるソラナ（SOL）の技術を採用。取引速度の向上と手数料の大幅な削減を目指している。

この技術が実現すれば、最大6万5000TPSとサブセカンド級のブロック生成を可能にし、ビットコインの高いセキュリティを維持したまま、低コストな取引環境を実現できる見込みだ。

こうした革新的なコンセプトが高く評価され、現在進行中のプレセールでは総額2550万ドル（約38億円）を超える資金調達に成功している。

Bitcoin Hyperは、ビットコインの技術的制約を補完し、新たなユースケースを切り開くL2プロジェクトとして、市場の成長を支える存在になるとの期待が高まっている。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
